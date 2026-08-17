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  3. Бивш играч на ЦСКА с трансфер във Валенсия: Моето приключение в България беше невероятно

Бивш играч на ЦСКА с трансфер във Валенсия: Моето приключение в България беше невероятно

  • 17 авг 2026 | 13:18
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Бивш играч на ЦСКА с трансфер във Валенсия: Моето приключение в България беше невероятно

Испанският разпределител Висенте Монфорт, който през миналия сезон имаше силни изяви с волейболния ЦСКА, се завръща в родния си клуб Валенсия за новата кампания, пише вестник "Супер Депорте".

"Заминах в чужбина, за да пробвам, но в крайна сметка Валенсия си остава моят дом, отборът на живота ми. Играл съм в него, откакто тимът спечели промоция в Суперлигата и винаги съм вярвал, че ще се завърне. Тръгнах си с идеята, че вратите за мен са отворени и ето, че сега се отвори възможността да се върна в отбора", коментира волейболистът пред изданието. Според него целите пред Валенсия през новия сезон ще бъдат да се класира зя някои от европейските клубни турнири.

През миналия сезон Висенте успя да се класира с ЦСКА за полуфиналите на първенството, като в крайна сметка "червените" останаха на четвърто място в крайното класиране, като на предпоследното стъпало отстъпи пред бъдещия шампион Левски. "Моето приключение в България беше невероятно. Това беше предизвикателство в силно първенство, като имахме амбициозни цели. Това бе полезен опит и ми позволи да опозная ново и силно първенство. Успяхме да подобрим представянето от предишния сезон. Истината е, че съм много доволен с незабравим опит - от тези, които те хранят дълго време", каза още Висенте за опита си с ЦСКА.

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