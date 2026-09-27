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Треньорът на ЦСКА II: Доволен съм от трите точки, но имам доста забележки по играта

  • 27 сеп 2026 | 19:50
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Наставникът на дубъла на ЦСКА Любен Любенов говори пред Sportal.bg след домакинската победа срещу Спортист (Своге) с 1:0. Той коментира представянето на завърналия се по терените Георги Йомов след 4-годишното наказание, което трябваше да изтърпи.

Йомов се завърна сред титулярите, a ЦСКА II продължава с победите
Йомов се завърна сред титулярите, a ЦСКА II продължава с победите

"Получи се приятен за гледане мач. Доволен съм от трите точки. По играта имам доста забележки, но ще ги коментирам с момчетата, за да ги изчистим. Йомов работи всеки ден, иска да се върне. Достатъчно мотивиран е, ние искаме да му помогнем. Още е далеч от истинския Георги Йомов. С търпение и работа той ще се върне.

Георги Йомов: Имам пълна подкрепа от Вальо Илиев, доверил съм му се за абсолютно всичко
Георги Йомов: Имам пълна подкрепа от Вальо Илиев, доверил съм му се за абсолютно всичко

Има доста футболисти, които дават заявка за първия отбор. Има добри деца в ЦСКА и бройката им ще се увеличава.

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Снимки: Борислав Трошев

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