Георги Йомов: Имам пълна подкрепа от Вальо Илиев, доверил съм му се за абсолютно всичко

Крилото на ЦСКА Георги Йомов, който в момента е част от дублиращия отбор на "червените", сподели мнението си след минималния успех с 1:0 над Спортист (Своге) в "Драгалевци". Фланговият футболист започна като титуляр за първи път от 18 август 2022 година насам. Оттогава до днес изминаха точно 1501 дни. Както е известно, Йомов изтърпяване 4-годишно наказание заради положителна допинг проба.

"Щом изглеждам добре, всичко е ОК. Добре се чувствам, малко тежък мач и терен. Важното е, че победихме. Издържах 70 минути на това темпо. Нямам някакъв лимит на време. Когато преценят ръководство и треньори, че съм готов. Не мога да си дам оценка. Това е решение на други хора.

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От Вальо Илиев имам пълна подкрепа. Доверил съм му се за абсолютно всичко. Следвам всичко, което казва. Вървим напред. Доста неща са се променили за тези 4 години. Така трябва да изглежда този клуб. Когато се върнах, усетих все едно съм се върнал на място, където съм бил винаги. Само хубави неща са се променили.

Не мога да кажа, че нивото на българския елит е надградил. Това е мое впечатление. Неприятно е да гледаш само от трибуните. Искаше ми се по-бързо да изтече това наказание. Затова на доста мачове не съм присъствал. Не исках да ходя по терените, не исках да гледам на живо. Не си ги пусках и по телевизора, за да не се дразня. В последните години на по-важните мачове на ЦСКА съм присъствал на абсолютно всичките. Искам отборът да печели и да върви нагоре.

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Вчера гледах мача до 1:1. След това легнах да почивам и не го догледах. Като се събудих, видях. Неприятен резултат, но не е моя работа да коментирам. Само да съм здрав, всичко друго ще го постигаме с работа", каза Йомов.

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Снимки: Борислав Трошев