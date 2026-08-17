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От залата на ЦСКА до голямата сцена – пътят на Теодор Салпаров

  • 17 авг 2026 | 12:12
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На 5 септември Теодор Салпаров ще сложи официалния край на една впечатляваща волейболна кариера с бенефисния спектакъл „Една кариера - една легенда“, който ще бъде излъчен пряко по bTV и VOYO.BG от 16:30 ч.

Понякога за един спортист не е необходимо да затваря очи, за да се върне назад във времето. Достатъчно е да прекрачи познат праг, да влезе в старата съблекалня или да стъпи отново на терена, където някога е оставил част от себе си.

За Теодор Салпаров това е зала „Васил Симов“ - мястото, където той като 14-годишно момче започва пътя си, на който ще сложи точка на 5 септември с бенефисния мач „Една кариера - една легенда“, който ще бъде излъчен пряко по bTV и VOYO.BG от 16:30 ч.

Тук, преди близо 30 години, започва неговата история във волейбола. История, която по-късно ще го отведе до големите успехи с „армейците“, третото място в света с националния отбор, олимпийските игри и трите триумфа в Шампионската лига.

През прага

Връщаме го отново в залата.

Не като онова 14-годишно момче, което тепърва търси своето място, а като един от най-разпознаваемите български волейболисти.

И няколко седмици преди голямото сбогуване с професионалния спорт той отваря отново вратите на местата, които са изградили неговата кариера – залата, съблекалнята и терена.

Три места.

Три различни спомена.

Една история.

Всичко започва с едно „не“ във футбола

Любопитното е, че волейболната история на Салпаров започва с футболно разочарование.

Като дете той мечтае да стане футболист. Заедно с майка си отива на стадиона, за да покрие необходимите нормативи, но не е приет.

Днес самият Салпаров гледа на онзи момент по съвсем различен начин.

„Може би Господ си знае работата“, казва той.

След като футболът не се получава, майка му предлага да опитат с волейбол. Няколко крачки по-надолу се оказват съдбоносни – двамата стигат до зала „Васил Симов“.

Там Стефан Христов, първият му треньор, вижда потенциала в момчето.

От този момент нататък започва дългият път.

И той далеч не е лесен.

Трудностите

Салпаров си спомня как всеки ден е вървял пеша от спортното училище до залата и обратно – по два пъти. Оставал е след тренировките, за да работи допълнително.

Понякога дори сам е заключвал залата.

„Оставяли са ми ключ да остана да си доработвам индивидуално след тренировките“, разказва той.

Хиляда сервиса. Отново и отново.

Само той, стената и топката.

Това е къртовският труд, който години по-късно ще се превърне в основата на кариерата му.

Същата тази кариера, която ще отпразнуваме със заслужения бенефис „Една кариера, една легенда“, който ще бъде излъчен пряко по bTV и VOYO.BG от 16:30 ч.

https://btvsport.bg/volleyball/ot-zalata-na-cska-do-goljamata-scena-patjat-na-teodor-salparov-video.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwY2xjawTvo0dwZG9mAWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR5fUnlcOVYaWhK-HgwVw7OjN9EYeYwXurLPTeJuHpsu85dfnEUygd4UFzthcw_aem_lSjZlGLNz-FaWuSx6oFL5w#Echobox=1786775678

btvsport.bg

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