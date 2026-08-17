От залата на ЦСКА до голямата сцена – пътят на Теодор Салпаров

На 5 септември Теодор Салпаров ще сложи официалния край на една впечатляваща волейболна кариера с бенефисния спектакъл „Една кариера - една легенда“, който ще бъде излъчен пряко по bTV и VOYO.BG от 16:30 ч.
Понякога за един спортист не е необходимо да затваря очи, за да се върне назад във времето. Достатъчно е да прекрачи познат праг, да влезе в старата съблекалня или да стъпи отново на терена, където някога е оставил част от себе си.
За Теодор Салпаров това е зала „Васил Симов“ - мястото, където той като 14-годишно момче започва пътя си, на който ще сложи точка на 5 септември с бенефисния мач „Една кариера - една легенда“, който ще бъде излъчен пряко по bTV и VOYO.BG от 16:30 ч.
Тук, преди близо 30 години, започва неговата история във волейбола. История, която по-късно ще го отведе до големите успехи с „армейците“, третото място в света с националния отбор, олимпийските игри и трите триумфа в Шампионската лига.
През прага
Връщаме го отново в залата.
Не като онова 14-годишно момче, което тепърва търси своето място, а като един от най-разпознаваемите български волейболисти.
И няколко седмици преди голямото сбогуване с професионалния спорт той отваря отново вратите на местата, които са изградили неговата кариера – залата, съблекалнята и терена.
Три места.
Три различни спомена.
Една история.
Всичко започва с едно „не“ във футбола
Любопитното е, че волейболната история на Салпаров започва с футболно разочарование.
Като дете той мечтае да стане футболист. Заедно с майка си отива на стадиона, за да покрие необходимите нормативи, но не е приет.
Днес самият Салпаров гледа на онзи момент по съвсем различен начин.
„Може би Господ си знае работата“, казва той.
След като футболът не се получава, майка му предлага да опитат с волейбол. Няколко крачки по-надолу се оказват съдбоносни – двамата стигат до зала „Васил Симов“.
Там Стефан Христов, първият му треньор, вижда потенциала в момчето.
От този момент нататък започва дългият път.
И той далеч не е лесен.
Трудностите
Салпаров си спомня как всеки ден е вървял пеша от спортното училище до залата и обратно – по два пъти. Оставал е след тренировките, за да работи допълнително.
Понякога дори сам е заключвал залата.
„Оставяли са ми ключ да остана да си доработвам индивидуално след тренировките“, разказва той.
Хиляда сервиса. Отново и отново.
Само той, стената и топката.
Това е къртовският труд, който години по-късно ще се превърне в основата на кариерата му.
Същата тази кариера, която ще отпразнуваме със заслужения бенефис „Една кариера, една легенда“, който ще бъде излъчен пряко по bTV и VOYO.BG от 16:30 ч.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google