ЦСКА и Черно море не излъчиха победител в Елитната група до 16 години

ЦСКА и Черно море завършиха 1:1 в двубой от първия кръг на Елитната група до 16 години. Точен за „червените“ бе Петър Цуков, докато попадението за „моряците“ реализира Матей Константинов.

Срещата започна по-добре за гостите, които още в 6-ата минута успяха да поведат. След добра атака Матей Константинов се озова на стрелкова позиция и даде аванс на Черно море. ЦСКА реагира и постепенно взе инициативата. В 23-ата минута Петър Цуков с хубав удар от границата на наказателното поле възстанови равенството – 1:1. До края на първата част „червените“ продължиха да бъдат по-активният отбор и бяха много близо до пълен обрат. Кристиян Александров стреля с глава, топката срещна напречната греда, след което тупна на голлинията и излезе. Така двата отбора се оттеглиха на почивка при равенство 1:1.

През второто полувреме ЦСКА продължи да търси победното попадение и създаде няколко добри възможности, които обаче не успя да реализира. В заключителните минути Черно море също имаше своите шансове и организира няколко опасни контраатаки, при които можеше да стигне до победата.

До нов гол обаче не се стигна и ЦСКА и Черно море поделиха точките на старта на сезона в Елитната група до 16 години.

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