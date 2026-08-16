ОФИ Крит с бивши играчи на ЦСКА и Левски срещу "армейците"

Съперникът на ЦСКА в плейофите на Лига Европа - ОФИ Крит, обяви групата за предстоящите мачове срещу "армейците". В разширения състав на носителя на Купата и Суперкупата на Гърция са Аарон Исека, който беше част от "червените", както и Христос Шелис, който пък игра за Левски.
Ето кога са мачовете на ЦСКА с ОФИ
Списък "А"
Вратари: Клидман Лило, Панайотис Кацикас, Никос Христогеоргос
Защитници: Крешимир Кризманич, Никос Атанасиу, Константинос Костулас, Ахилеас Пунгурас, Христос Шелис, Борха Гонсалес, Лоренцо Дикман, Димитрис Николау
Полузащитници: Зисис Карахалиос, Йоргос Канелопулос, Танасис Андруцос, Янис Апостолакис, Андреас Бухалакис
Нападатели: Аарон Лея Исека, Айтор Канталапедра, Таксиархис Фунтас, Тиаго Нус, Тиаго Романо, Янис Теодосулакис, Танос Ситмалидис
Списък "Б"
Вратари: Мануел Калафатис
Защитници: Константинос Лагудакис, Павлос Кенурякис
Полузащитници: Танос Асмарианакис, Манос Хнарис
Нападатели: Бабис АнтонакакисДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google