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ОФИ Крит с бивши играчи на ЦСКА и Левски срещу "армейците"

  • 16 авг 2026 | 10:43
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ОФИ Крит с бивши играчи на ЦСКА и Левски срещу "армейците"
Слушай на живо
Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Съперникът на ЦСКА в плейофите на Лига Европа - ОФИ Крит, обяви групата за предстоящите мачове срещу "армейците". В разширения състав на носителя на Купата и Суперкупата на Гърция са Аарон Исека, който беше част от "червените", както и Христос Шелис, който пък игра за Левски.

Ето кога са мачовете на ЦСКА с ОФИ
Ето кога са мачовете на ЦСКА с ОФИ

Списък "А"

Вратари: Клидман Лило, Панайотис Кацикас, Никос Христогеоргос

Защитници: Крешимир Кризманич, Никос Атанасиу, Константинос Костулас, Ахилеас Пунгурас, Христос Шелис, Борха Гонсалес, Лоренцо Дикман, Димитрис Николау

Полузащитници: Зисис Карахалиос, Йоргос Канелопулос, Танасис Андруцос, Янис Апостолакис, Андреас Бухалакис

Нападатели: Аарон Лея Исека, Айтор Канталапедра, Таксиархис Фунтас, Тиаго Нус, Тиаго Романо, Янис Теодосулакис, Танос Ситмалидис

Списък "Б"

Вратари: Мануел Калафатис

Защитници: Константинос Лагудакис, Павлос Кенурякис

Полузащитници: Танос Асмарианакис, Манос Хнарис

Нападатели: Бабис Антонакакис

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