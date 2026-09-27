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Хебър поведе, но допусна обрат от Добруджа

  • 27 сеп 2026 | 22:22
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Хебър поведе, но допусна обрат от Добруджа

Отборът на Хебър (Пазарджик) допусна поражение с 1:2 при домакинството си на тима на Добруджа в срещата между двата състава от 11-ия кръг на родната Втора лига.

Това бе едва втора победа за добричлии от началото на сезона, като те останаха на предпоследното 17-о място във временното класиране, но ги делят само 4 точки от 13-тата позиция, където към момента е Спартак (Плевен) и тя дава право на участие в спасителен плейоф.

Пазарджиклии от своя страна са в средата на таблицата на десетата позиция, като те от своя страна имат точка преднина спрямо Спартак. Поражението от своя страна спря победната серия на селекцията на Николай Митов, чиито момчета през септември последователно разгромиха Етър с 4:1 и Монтана с 5:0.

Хебър трябва да съжалява, че не се добра до трета поредна победа, тъй като Ивайло Михайлов изведе домакините напред в 25-ата минута, но Адриан Димитров възстанови паритета малко преди почивката в 41-вата минута.

Междувременно на Николай Митов му се наложи да прави две смени още до почивката и той пусна в игра Мариян Вангелов на мястото на голмайстора Михайлов и Александър Кръстев вместо Робер Мазан.

Така малко след началото на второто полувреме дойде и победният гол за гостите от североизтока. В 52-рата минута Даниел Халачев прониза за втори път вратата на съперника от Южна България и оформи крайния резултат.

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Следващият мач на Хебър ще бъде от турнира за Купата на България, където момчетата от Пазарджик ще гостуват на Ямбол. Двубоят е на 4 октомври (неделя) от 15:00 часа.

Добруджа от своя страна също предстои да мери сили в турнирна битка, като мачът е визита на Беласица. Този мач също е програмиран за 4 октомври (неделя) от 15:00 часа.

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