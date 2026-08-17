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  3. Нидерландия с Брьодерс-Бол грабна златото на 4 по 400 м

Нидерландия с Брьодерс-Бол грабна златото на 4 по 400 м

  • 17 авг 2026 | 00:29
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Фемке Брьодерс-Бол бяга на последен пост за щафетата на Нидерландия на 4 по 400 метра и донесе златен медал на страната си, след като не допусна да бъде изпреварена от последния пост на Великобритания. За шампионския състав бягаха Мирте ван дер Шуут, Лике Клавер, Евелине Саалберг и Брьодерс-Бол, а времето на победителките 3:21.10 мин.

Емили Нюман даде всичко по силите си на последния пост за Великобритания и опита да донесе още едно злато на страната си, но в крайна сметка квартетът на домакините завърши на второ място с 3:21.68 мин. Италианките се пребориха за бронзовите отличия с 3:23.57 мин.

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Снимки: Gettyimages

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