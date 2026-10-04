Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

На 4 октомври (неделя) ще се изиграят осем мача от четвъртия кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Новият кръг стартира именно в този ден, а програмата е разпределена в три часови диапазона. Най-ранният двубой започва в 16:00 часа българско време, две срещи са от 19:00 часа, а останалите пет стартират в 21:45 часа.

Лош ден за Балканите в Лигата на нациите

Мачовете ще бъдат в три от четирите нива – Лига „А“, „В“ и „D“, докато отборите от Лига „С“ ще почиват. Sportal.bg отново ви предлага да проследите развитието на турнирния ден в реално време.

Най-очакваното събитие е в четвърта група на Лига „А“, където Португалия приема Норвегия в реванша от двубоя в Осло отпреди седмица. „Мореплавателите“ на Жорже Жезус са еднолични лидери с пълен актив от девет точки, след като надвиха Уелс с 1:0, спечелиха с 2:1 в Норвегия и после разбиха Дания с 4:2 като гости. Скандинавците пък преживяха тежък обрат в кампанията си – след успеха с 3:2 над датчаните те загубиха от Португалия и отстъпиха с 1:2 в Уелс, така че остават с три точки. Нова победа за домакините на „До Драгао“ практически би им осигурила първото място в групата.

Жезус: Роналдо е символ на Португалия, след мача с Норвегия ще говорим достатъчно

В другата среща от същата група Уелс е домакин на Дания, като и двата тима имат по три точки и този двубой на практика решава кой ще се бори с Норвегия за втората позиция. „Драконите“ се съживиха с победата над норвежците, докато датчаните преживяха тежка вечер срещу Португалия.

Във втора група на Лига „А“ Гърция приема Германия в реванш, който носи сериозен залог. „Елините“ са лидери със седем точки след победите над Сърбия и Германия и равенството с Нидерландия, но Бундестимът на Юрген Клоп най-сетне тръгна напред с успеха 2:0 над сърбите и има пет точки. Втората позиция държи Нидерландия със също толкова, което прави този мач потенциално решаващ за първото място.

Клоп обясни какво го радва след завръщането на пейката и обяви двама титуляри за Германия

В другия двубой от групата Нидерландия приема Сърбия. „Лалетата“ на Шави Ернандес още нямат загуба, но два пъти завършиха наравно и вече не могат да си позволят нова изпусната точка. Сърбия пък е единственият отбор в групата без актив и с три поредни поражения на сметката си.

От Лига „В“ ще видим двата мача от трета група. Косово е домакин на Австрия от 19:00 часа, като алпийците са лидери със седем точки, а косоварите са трети с четири. По-късно вечерта Република Ирландия приема Израел, като ирландците имат пет точки след равенството 2:2 с Австрия, докато израелците са последни с един пункт и все още без победа.

Програмата за деня стартира в Лига „D“, където от 16:00 часа Азербайджан е домакин на Литва във втора група. Литовците са начело с четири точки, а домакините имат два пункта. От 19:00 часа е другият двубой от най-ниския ешалон, в който Малта приема Андора в първа група. Малтийците водят с четири точки, Гибралтар е с два, а андорците са последни с един.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google