Хаос на Европейското в Бирмингам след арест на мъж

Церемониите по награждаване на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам бяха отложени в събота вечер, а транспортът беше спрян, след като мъж беше арестуван по подозрение в измама.

Организаторите на турнира съобщиха, че транспортните операции са се нормализирали в ранните часове на неделя. В изявление от Бирмингам 2026 се казва: “Бирмингам 2026 може да потвърди, че транспортните операции се върнаха към нормалното си състояние след полицейски инцидент в събота вечер.“

“Транспортът на първенството беше спрян до извършването на необходимите мерки за сигурност, докато полицията на Уест Мидландс арестува мъж на около тридесет години по подозрение в измама. Безопасността и благополучието на нашите зрители, спортисти, персонал и цялото семейство на шампионата винаги ще бъдат наш основен приоритет.“

Crazy queues for the shuttle bus after tonight’s European Athletics Championships session.



Definitely seems like something has gone on that has potentially caused blockages, with blue flashing lights seen on the main road outside Alexander Stadium. — Alex Ridout (@alexridoutSJ) August 15, 2026

“Признаваме, че закъсненията създадоха предизвикателства за засегнатите и бихме искали да благодарим на всички за търпението, разбирането и съдействието през цялата вечер. Допълнителна информация ще бъде публикувана в неделя относно отложените церемонии по награждаване“, се допълва в съобщението.

Говорител на полицията на Уест Мидландс потвърди, че мъж на около 30 години е арестуван по подозрение в измама и остава в ареста за разпит.

Публиката на стадион “Алекзандър“ изглеждаше близо до пълния си капацитет от 23 000 души, за да наблюдава вечерната сесия в събота, която завърши със спечелването на два златни медала от Великобритания в щафетите 4х100 метра при мъжете и жените.

По време на сесията беше направено съобщение, че шестте церемонии по награждаване, насрочени да се проведат след последното състезание между 22:00 и 23:00 часа, са отменени.

Отвън имаше видимо засилено полицейско присъствие и огромни неподвижни опашки от хора, чакащи за автобуси. Журналисти, официални лица и атлети също не успяха да напуснат съоръжението близо час, докато властите разрешат на превозните средства да напускат комплекса.

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