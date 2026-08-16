Хаос на Европейското в Бирмингам след арест на мъж

Церемониите по награждаване на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам бяха отложени в събота вечер, а транспортът беше спрян, след като мъж беше арестуван по подозрение в измама.
Организаторите на турнира съобщиха, че транспортните операции са се нормализирали в ранните часове на неделя. В изявление от Бирмингам 2026 се казва: “Бирмингам 2026 може да потвърди, че транспортните операции се върнаха към нормалното си състояние след полицейски инцидент в събота вечер.“
“Транспортът на първенството беше спрян до извършването на необходимите мерки за сигурност, докато полицията на Уест Мидландс арестува мъж на около тридесет години по подозрение в измама. Безопасността и благополучието на нашите зрители, спортисти, персонал и цялото семейство на шампионата винаги ще бъдат наш основен приоритет.“
“Признаваме, че закъсненията създадоха предизвикателства за засегнатите и бихме искали да благодарим на всички за търпението, разбирането и съдействието през цялата вечер. Допълнителна информация ще бъде публикувана в неделя относно отложените церемонии по награждаване“, се допълва в съобщението.
Говорител на полицията на Уест Мидландс потвърди, че мъж на около 30 години е арестуван по подозрение в измама и остава в ареста за разпит.
Публиката на стадион “Алекзандър“ изглеждаше близо до пълния си капацитет от 23 000 души, за да наблюдава вечерната сесия в събота, която завърши със спечелването на два златни медала от Великобритания в щафетите 4х100 метра при мъжете и жените.
По време на сесията беше направено съобщение, че шестте церемонии по награждаване, насрочени да се проведат след последното състезание между 22:00 и 23:00 часа, са отменени.
Отвън имаше видимо засилено полицейско присъствие и огромни неподвижни опашки от хора, чакащи за автобуси. Журналисти, официални лица и атлети също не успяха да напуснат съоръжението близо час, докато властите разрешат на превозните средства да напускат комплекса.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google