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Хаос на Европейското в Бирмингам след арест на мъж

  • 16 авг 2026 | 11:36
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Церемониите по награждаване на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам бяха отложени в събота вечер, а транспортът беше спрян, след като мъж беше арестуван по подозрение в измама.

Организаторите на турнира съобщиха, че транспортните операции са се нормализирали в ранните часове на неделя. В изявление от Бирмингам 2026 се казва: “Бирмингам 2026 може да потвърди, че транспортните операции се върнаха към нормалното си състояние след полицейски инцидент в събота вечер.“

“Транспортът на първенството беше спрян до извършването на необходимите мерки за сигурност, докато полицията на Уест Мидландс арестува мъж на около тридесет години по подозрение в измама. Безопасността и благополучието на нашите зрители, спортисти, персонал и цялото семейство на шампионата винаги ще бъдат наш основен приоритет.“

“Признаваме, че закъсненията създадоха предизвикателства за засегнатите и бихме искали да благодарим на всички за търпението, разбирането и съдействието през цялата вечер. Допълнителна информация ще бъде публикувана в неделя относно отложените церемонии по награждаване“, се допълва в съобщението.

Говорител на полицията на Уест Мидландс потвърди, че мъж на около 30 години е арестуван по подозрение в измама и остава в ареста за разпит.

Публиката на стадион “Алекзандър“ изглеждаше близо до пълния си капацитет от 23 000 души, за да наблюдава вечерната сесия в събота, която завърши със спечелването на два златни медала от Великобритания в щафетите 4х100 метра при мъжете и жените.

По време на сесията беше направено съобщение, че шестте церемонии по награждаване, насрочени да се проведат след последното състезание между 22:00 и 23:00 часа, са отменени.

Отвън имаше видимо засилено полицейско присъствие и огромни неподвижни опашки от хора, чакащи за автобуси. Журналисти, официални лица и атлети също не успяха да напуснат съоръжението близо час, докато властите разрешат на превозните средства да напускат комплекса.

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