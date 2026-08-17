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Япикино грабна златото в скока на дължина в битката на сантиметрите

  • 17 авг 2026 | 00:17
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Италианката Лариса Япикино спечели първата си европейска титла на открито в скока на дължина, след като постигна резултат от 7.00 метра (+2.1 м/сек) на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026. 24-годишната италианка беше втора на предишния континентален форум в Рим, а тази зима зае второто място и на Световното в зала в Торун.

Шампионката от Игрите на Британската общност в Глазгоу по-рано това лято и голяма надежда на домакините за отличие Джазмин Сойърс остана само на 1 сантиметър от златото. Тя се пребори за сребърното отличие с 6.99 м (+2.2 м/сек). Това беше втори златен медал за Сойърс от европейски първенства на открито след Амстердам 2016 г. Тя има и бронз от Мюнхен 2022.

Голямата битка на сантиметрите в този финал “затвори” французойката Хилари Кпатча, която спечели бронза с 6.98 м (+2.5 м/сек).

Защитаващата титлата си от Рим през 2024 г. Малайка Михамбо този път остана без отличие, след като се нареди пета с 6.94 м (+3.3 м/сек).

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Снимки: Gettyimages

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