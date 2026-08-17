Безапелационен Дуплантис с рекорд и четвърта поредна европейска титла

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис спечели своята четвърта европейска титла на открито, след като се наложи убедително на континенталния форум в Бирмингам с нов рекорд на шампионатите от 6.15 метра. Шведската суперзвезда преодоля тази височина от първи опит, а единствената му грешка беше на 6.00 м, когато имаше нужда от 2 опита, за да продължи напред.

Вторият във вечната ранглиста и втори на почти всяко голямо състезание след Дуплантис Емануил Каралис спечели сребърния медал и тази вечер с 6.00 м. Гръцкият скачач направи по един неуспешен опит на 6.10 м, 6.15 м и 6.20 м.

Бронзовото отличие в сектора тази вечер заслужи французинът Баптист Тиери с 5.85 м.

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Снимки: Gettyimages