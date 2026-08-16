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Петрос спечели първата си голяма титла в маратона

  • 16 авг 2026 | 14:49
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Петрос спечели първата си голяма титла в маратона

Германецът Аманал Петрос спечели първата голяма титла в кариерата си, поставяйки рекорд на европейските първенства в мъжкия маратон на шампионата по лека атлетика в Бирмингам 2026 в неделя (16 август).

Световният сребърен медалист беше смятан за основен фаворит и затвърди позицията си на водещия маратонец на континента.

Той се откъсна малко след преполовяването на дистанцията. Въпреки че намали драстично темпото в заключителните етапи, Петрос разполагаше с достатъчно голям аванс и спокойно финишира със седем секунди пред италианеца Пиетро Рива за 2:09:11 часа.

Рива спечели втори пореден сребърен медал от европейско първенство по лека атлетика, след като завърши втори в полумаратона на Рим 2024. Бронзовото отличие отиде при представителя на Израел Гашау Аяле, който повтори постижението си от европейското първенство в Мюнхен през 2022 година.

Малко след 25-ия километър Петрос се откъсна от останалите и натрупа солидна преднина от 50 метра. Рингер се опита да задържи германския си съотборник в полезрението си и също се отдели от основната група.

Рингер обаче не успя да намали изоставането си и отново беше застигнат от преследващата група, в която бяха Махамед, Рива, израелецът Хаймро Аламе, шведът Сулдан Хасан, французинът Валентен Гундуен и германецът Самуел Фитви.

Докато Петрос продължаваше да увеличава преднината си, зад него се разгоря битката за сребърния медал, в която се включи и Аяле. Хасан и Махамед на моменти водеха групата, а Рингер пестеше сили зад тях.

До 40-ия километър Рингер вече беше изостанал, а Махамед също започна да изпитва сериозни затруднения. Рива, Хасан и Аяле изглеждаха най-свежи и останаха в битката за медалите.

Междувременно Петрос беше натрупал близо минута преднина при оставащи само два километра. Германецът видимо намали скоростта в заключителната част, но авансът му беше достатъчен, за да стигне спокойно до златния медал.

Рива предприе решителна атака и спечели среброто с време 2:09:18 часа, само три секунди пред бронзовия медалист Аяле. Израелецът на свой ред изпревари Хасан с три секунди, а шведът завърши четвърти с 2:09:24.

Петото място зае друг израелски представител със силен финален спринт – Тадесе Гетахон, който финишира за 2:09:31. Неговото представяне, заедно с резултатите на Аяле и завършилия осми Аламе (2:09:45), помогна на Израел да спечели отборната титла пред Германия и Франция.

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