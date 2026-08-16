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Сара Колак отново на върха след десетгодишно чакане

  • 16 авг 2026 | 23:29
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Хърватската състезателка в хвърлянето на копие Сара Колак се завърна на върха на почетната стълбичка в голям шампионат след пауза от почти десетилетие.

След като спечели олимпийско злато през 2016 г. едва на 21 години, днес Колак добави и европейска титла към колекцията си от отличия по време на континенталния форум в Бирмингам. Колак поведе класирането още в първия си опит, в който постигна 62.43 метра, като до края на състезанието никой не успя да я измести от първата позиция и този резултат беше достатъчен за златото.

Германката Юлия Улбрихт заслужи сребърния медал с 61.53 м. След два сребърни европейски медала сръбкинята Адриана Вилагош прибави и бронз към колекцията си, след като изпрати уреда на 60.93 м в най-добрия си опит днес.

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Снимки: Gettyimages

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