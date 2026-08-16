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Маринела Нинева пред Sportal.bg: Очаквах слизане под 2:40, но съм доволна

  • 16 авг 2026 | 12:50
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Маринела Нинева постигна най-доброто си класиране на европейско първенство, след като се нареди 37-а в маратона на континенталния форум в Бирмингам. Последната българска участничка на първенството във Великобритания завърши за 2:40:58 часа, което е неин личен рекорд за сезона. Преди четири години в Мюнхен Нинева беше 45-а с 2:45:40 часа. Тя говори специално за Sportal.bg след участието си в Бирмингам.

Маринела Нинева завърши на 37-о място в маратона на Европейското
Маринела Нинева завърши на 37-о място в маратона на Европейското

“Даже не знаех на коя позиция съм. Доволна съм, времето беше доста добро. Очаквах дори слизане под 2:40 часа, но малко не ми достигна.Трасето не беше подходящо за по-дълго бягане, въпреки че и на по-тежки трасета бягам доста добре. Може би просто моментната ми форма е за такова бягане.

Когато пристигнах тук, се бях притеснила доста, тъй като беше доста горещо, а слизам от Белмекен и там беше доста по-студено. Но днес температурата беше доста по-подходяща”, каза Нинева пред Sportal.bg.

Цялото интервю с Маринела Нинева може да намерите във видеото.

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