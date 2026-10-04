Очаквайте на живо: Гран При на Япония в MotoGP

Изключително вълнуващата битка за титлата в MotoGP през 2026 година продължава с надпреварата за Гран При на Япония. От полпозишъна на „Мотеги“ ще потегли лидерът в генералното класиране Хорхе Мартин, а до него на първата редица ще застанат основният му конкурент в шампионата Марк Маркес и победителят от последното състезание в Австрия Педро Акоста.

Във вчерашния спринт в Страната на изгряващото слънце победата беше за Маркес, който спечели пред Диого Морейра и Мартин. Така действащият шампион се доближи на 7 точки от Мартин в генералното класиране преди днешната битка.

Надпреварата за Гран При на Япония, 16-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, започва в 8:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

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