Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Очаквайте на живо: Гран При на Япония в MotoGP

  • 4 окт 2026 | 07:15
  • 595
  • 0

Изключително вълнуващата битка за титлата в MotoGP през 2026 година продължава с надпреварата за Гран При на Япония. От полпозишъна на „Мотеги“ ще потегли лидерът в генералното класиране Хорхе Мартин, а до него на първата редица ще застанат основният му конкурент в шампионата Марк Маркес и победителят от последното състезание в Австрия Педро Акоста.

Във вчерашния спринт в Страната на изгряващото слънце победата беше за Маркес, който спечели пред Диого Морейра и Мартин. Така действащият шампион се доближи на 7 точки от Мартин в генералното класиране преди днешната битка.

Надпреварата за Гран При на Япония, 16-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, започва в 8:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

В Пирели очакват два или три бокса утре

В Пирели очакват два или три бокса утре

  • 3 окт 2026 | 19:49
  • 980
  • 0
Солберг води в Сардиния, Еванс пак отиде пети

Солберг води в Сардиния, Еванс пак отиде пети

  • 3 окт 2026 | 19:30
  • 1435
  • 0
За първи път от 2021 година: Верстапен срещу Хамилтън

За първи път от 2021 година: Верстапен срещу Хамилтън

  • 3 окт 2026 | 18:44
  • 1559
  • 1
Шефът на Ферари коментира слуховете за смяната на Васьор

Шефът на Ферари коментира слуховете за смяната на Васьор

  • 3 окт 2026 | 18:34
  • 1416
  • 0
Стратегическа грешка или брилянтно решение на Ред Бул?

Стратегическа грешка или брилянтно решение на Ред Бул?

  • 3 окт 2026 | 17:55
  • 2589
  • 0
Днес Хамилтън е най-направил най-добрата си обиколка за годината?

Днес Хамилтън е най-направил най-добрата си обиколка за годината?

  • 3 окт 2026 | 17:39
  • 1561
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарната есен за България продължава

Кошмарната есен за България продължава

  • 3 окт 2026 | 20:57
  • 99064
  • 981
Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

  • 3 окт 2026 | 21:23
  • 16752
  • 91
Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 40697
  • 73
Испания намали темпото, но продължи с победите

Испания намали темпото, но продължи с победите

  • 3 окт 2026 | 23:39
  • 21548
  • 13
Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 07:20
  • 466
  • 0