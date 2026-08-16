Хънтър Бел зарадва британците със злато на 1500 метра в Бирмингам

Британката Джорджия Хънтър Бел триумфира в бягането на 1500 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, след като се наложи в тактическа битка. Атлетката постигна победата след впечатляваща последна обиколка, която пробяга за 58.44 секунди. Така Хънтър Бел донесе първата титла за Великобритания в Бирмингам в дисциплините 800 и 1500 м.

Това е третият ѝ златен медал от голям шампионат през годината. По-рано тя спечели титлата на 1500 метра на Световното първенство в зала в Торун и на 800 метра на Игрите на Британската общност в Глазгоу.

Сребърния медал на 1500 м при дамите спечели полякинята Клаудия Казимиерска с 4:08.80 мин, а бронза взе португалката Патрисия Силва с 4:09.22 мин.

Малко по-рано европейската титла на 3000 м стийпълчейз при мъжете беше спечелена от германеца Фредерик Руперт с 8:25.33 мин.

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Снимки: Gettyimages