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  3. Маринела Нинева завърши на 37-о място в маратона на Европейското

Маринела Нинева завърши на 37-о място в маратона на Европейското

  • 16 авг 2026 | 12:53
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Българката Маринела Нинева завърши на 37-о място в маратона на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам.

Нинева преодоля трасето от 42.195 километра с най-добър личен резултат за сезона от 2:40:58 часа.

С това българското участие на континенталния шампионат приключи. Страната беше представена от шестима състезатели, като бронзови медали извоюваха Божидар Саръбоюков на скок дължина и Александра Начева на троен скок.

В маратона при жените първа финишира Алиса Вайнио. Тя донесе първо злато за Финландия в дисциплината с рекорд на шампионатите от 2:22:26 часа, след като поведе от началото и в крайна сметка триумфира с рекордна разлика в историята на европейските първенства от почти 5 минути пред завършилата втора унгарка Лили Ана Виндич-Тот.

Виндич-Тот финишира с лично постижение от 2:27:21 минути о взе първи медал за Унгария в маратона при дамите.

Трета се нареди представителката на домакините Аби Донъли с 2:27:33 часа.

В надпреварата при мъжете световният вицешампион от Токио 2025 Аманал Петрос (Германия) триумфира също с рекорд на шампионатите от 2:09:11 часа. Така роденият в Еритрея бегач взе първо злато от голямо първенство в кариерата си.

Втори на 7 секунди финишира Пиетро Рива от Италия. Той заслужи второ отличие от континентално първенство в кариерата си след среброто в полумаратона от Рим 2024.

Гашау Аяле от Израел се нареди трети. Роденият в Етиопия бегач завърши за 2:09:21 часа и отново се окичи с бронз, както и в Мюнхен 2022.

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Снимки: Gettyimages

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