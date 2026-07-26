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Каземиро показа класа в дебюта си за тима на Меси, Интер Маями с шеста поредна победа без аржентинеца

  • 26 юли 2026 | 13:36
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Интер Маями записа своята шеста поредна победа в Мейджър Лийг Сокър, след като се наложи с 1:0 като гост на Монреал. Двубоят на стадион „БМО Фийлд“ бе белязан от дългоочаквания дебют на бразилската суперзвезда Каземиро. Бившият полузащитник на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед започна срещата като титуляр и демонстрира класата си, оставайки на терена през всичките 90 минути.

Меси заведе сина си на мач от трета дивизия
Меси заведе сина си на мач от трета дивизия

Статистиката на Каземиро от дебютния му мач подчертава неговата стабилност в центъра на терена – той не получи официално предупреждение и помогна на своя тим да доминира с 57% притежание на топката. Единственото попадение в срещата падна в 81-вата минута, когато Луис Суарес беше точен от дузпа. Наказателният удар бе отсъден след тежък сблъсък в наказателното поле между Херман Бертераме и защитника на домакините Ефрайн Моралес, при който нападателят на гостите загуби съзнание и бе изнесен на носилка.

Въпреки драматичните моменти и натиска на Монреал в края, защитата на „чаплите“ издържа, а вратарят Роко Риос Ново се отличи с две спасявания, за да запази „чиста мрежа“. С този успех Интер Маями затвърждава лидерските си позиции, а включването на Каземиро в състава дава сериозна заявка за амбициите на клуба през сезон 2026.

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Снимки: Gettyimages

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