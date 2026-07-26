Каземиро показа класа в дебюта си за тима на Меси, Интер Маями с шеста поредна победа без аржентинеца

Интер Маями записа своята шеста поредна победа в Мейджър Лийг Сокър, след като се наложи с 1:0 като гост на Монреал. Двубоят на стадион „БМО Фийлд“ бе белязан от дългоочаквания дебют на бразилската суперзвезда Каземиро. Бившият полузащитник на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед започна срещата като титуляр и демонстрира класата си, оставайки на терена през всичките 90 минути.

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Статистиката на Каземиро от дебютния му мач подчертава неговата стабилност в центъра на терена – той не получи официално предупреждение и помогна на своя тим да доминира с 57% притежание на топката. Единственото попадение в срещата падна в 81-вата минута, когато Луис Суарес беше точен от дузпа. Наказателният удар бе отсъден след тежък сблъсък в наказателното поле между Херман Бертераме и защитника на домакините Ефрайн Моралес, при който нападателят на гостите загуби съзнание и бе изнесен на носилка.

Въпреки драматичните моменти и натиска на Монреал в края, защитата на „чаплите“ издържа, а вратарят Роко Риос Ново се отличи с две спасявания, за да запази „чиста мрежа“. С този успех Интер Маями затвърждава лидерските си позиции, а включването на Каземиро в състава дава сериозна заявка за амбициите на клуба през сезон 2026.

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Снимки: Gettyimages