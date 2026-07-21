Меси и Де Пол няма да бързат с връщането си в Интер Маями

Аржентинските национали Лионел Меси и Родриго де Пол ще пропуснат следващите два мача на клубния си отбор Интер Маями в Мейджър Лийг Сокър (MLS), след като през уикенда загубиха финала на Световното първенство, съобщава ESPN.
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И двамата взеха участие във всеки от осемте двубоя на "гаучосите" на Мондиала, а 39-годишният Меси дори беше на терена до края на продълженията в сблъсъка за трофея. Според информацията аржентинците е трябвало още да вземат участие в Мача на звездите в Мейджър Лийг Сокър на 29 юли, но в крайна сметка ще пропуснат срещата. В нея идеалният отбор на първенството на САЩ ще се изправи срещу най-добрите от мексиканския елит.
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През миналата година Меси също не игра в Мача на звездите, но тогава не поиска разрешение и впоследствие беше наказан за следващия двубой на Интер Маями от редовния сезон. Този път обаче тимът от Флорида е информирал ръководството на лигата. Осемкратният носител на "Златната топка" отбеляза 8 попадения на Световните финали и завърши на второ място в голмайсторската класация, единствено след бившия си съотборник в Пари Сен Жермен - Килиан Мбапе. Към тях аржентинецът добави и 4 асистенции.
След 15 изиграни мача в МЛС Интер Маями заема второто място в Източната конференция с 31 точки, на 5 зад лидера Нешвил. Следващите два мача на тима са срещу Чикаго Файър в сряда и срещу Монреал в събота.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages