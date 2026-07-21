Меси и Де Пол няма да бързат с връщането си в Интер Маями

Аржентинските национали Лионел Меси и Родриго де Пол ще пропуснат следващите два мача на клубния си отбор Интер Маями в Мейджър Лийг Сокър (MLS), след като през уикенда загубиха финала на Световното първенство, съобщава ESPN.

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И двамата взеха участие във всеки от осемте двубоя на "гаучосите" на Мондиала, а 39-годишният Меси дори беше на терена до края на продълженията в сблъсъка за трофея. Според информацията аржентинците е трябвало още да вземат участие в Мача на звездите в Мейджър Лийг Сокър на 29 юли, но в крайна сметка ще пропуснат срещата. В нея идеалният отбор на първенството на САЩ ще се изправи срещу най-добрите от мексиканския елит.

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През миналата година Меси също не игра в Мача на звездите, но тогава не поиска разрешение и впоследствие беше наказан за следващия двубой на Интер Маями от редовния сезон. Този път обаче тимът от Флорида е информирал ръководството на лигата. Осемкратният носител на "Златната топка" отбеляза 8 попадения на Световните финали и завърши на второ място в голмайсторската класация, единствено след бившия си съотборник в Пари Сен Жермен - Килиан Мбапе. Към тях аржентинецът добави и 4 асистенции.

🚨 BREAKING: Lionel Messi and Rodrigo De Paul have returned to Miami, but neither will be available for Wednesday’s match against Chicago.



Both are also expected to miss the July 25 game against Montréal. 👀 pic.twitter.com/UsqxLastBN — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) July 20, 2026

След 15 изиграни мача в МЛС Интер Маями заема второто място в Източната конференция с 31 точки, на 5 зад лидера Нешвил. Следващите два мача на тима са срещу Чикаго Файър в сряда и срещу Монреал в събота.

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Снимки: Gettyimages