Интер Маями обяви трансфера на Каземиро, но има проблем

Интер Маями обяви очакваното привличане на Каземиро като свободен агент. Досега бразилският национал играеше за Манчестър Юнайтед. Има обаче един проблем: от Мейджър Лийг Сокър (МЛС) обявиха, че започват разследване срещу отбора на Лионел Меси за потенциално нарушаване на правилата за неправомерни преговори.

Оказва се, че друг американски клуб - ЛА Галакси, е притежавал приоритетните права на лигата за водене на преговори с Каземиро – така наречените „права за откриване“ в МЛС, които имат за цел да предотвратят конкуренция между отборите за желани играчи. Отборите трябва първо да придобият тези права, преди да се свържат с потенциално ново попълнение.

A new No. 5 is in the 305. @Casemiro is Home. 🙌 pic.twitter.com/VNL4FeHgub — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026

„Мейджър Лийг Сокър разглежда твърдение за неправомерни преговори срещу Интер Маями“, се казва в изявление на МЛС. „Лигата събира цялата необходима информация и ще се въздържа от по-нататъшни коментари до приключване на проверката. Въпреки че Интер Маями и Ел Ей Галакси постигнаха споразумение за приоритетните права за подпис с Каземиро, условията ще бъдат обявени след края на разследването.“

ЛА Галакси ще получи компенсация от Интер Маями за правата върху Каземиро, но сумата ще бъде определена отчасти след приключване на разследването за неправомерни преговори.

Това не е първият път, в който Интер Маями има проблеми с лигата. През 2021 г., след разследване, което установи, че клубът е заобиколил правилата за тавана на заплатите, МЛС отстрани главния оперативен директор и спортен директор на Маями Пол Макдона за една година, като същевременно глоби клуба с 2 милиона долара, плюс допълнителна глоба от 250 000 долара за управляващия собственик Хорхе Мас. На Интер беше намален бюджетът за заплати с общо 2 271 250 долара за 2022 и 2023 г.

Тогава Интер Маями невярно е отчел заплатата на Блес Матюиди, като е посочил, че играчът е под прага за „назначен играч“, докато всъщност му е плащал няколко милиона долара повече, без да декларира тази компенсация пред лигата. МЛС също така установи, че Андрес Рейес, който беше привлечен под наем от Атлетико Насионал преди сезон 2020, също е трябвало да бъде класифициран като „назначен играч“. Разследването разкри, че Интер Маями е сключил и неразкрити споразумения, довели до занижено отчитане на заплатите на Леандро Гонсалес Пирес, Николас Фигал и Хулиан Каранса.

Клубът влезе в конфликт с ръководството на МЛС и миналото лято, когато Лионел Меси и Жорди Алба бяха наказани за по един мач, защото пропуснаха Мача на звездите на лигата, без да имат документирана контузия. Собственикът на клуба Хорхе Мас публично нарече правилото на лигата „драконовско“, защитавайки двете си звезди.

Въпреки всичко сега 34-годишният Каземиро се присъединява към “чаплите” без статут на „назначен играч“, поне първоначално. Договорът е краткосрочен - до лятото на 2027 г. с опция за удължаване до лятото на 2029 г. Таванът на заплатите в МЛС се определя само от гарантираните години в договора, освен ако опцията не е лесно постижима чрез автоматично задействане.

„Пристигането на Каземиро отразява визията и амбицията, които определят Интер Маями“, заяви Мас в изявление на клуба. „Ние никога не се задоволяваме с постигнатото. Винаги се стремим да растем, да се подобряваме и да вдигаме стандартите си всеки сезон. Изградихме глобален клуб с визията да станем не само най-добрият клуб в Съединените щати, но и еталон в световен мащаб.“

Полузащитникът изигра ренесансов сезон за Манчестър Юнайтед, като отбеляза девет гола и започна като титуляр в 33 мача. Каземиро беше ключов за осигуряването на участие в Шампионската лига през следващия сезон, след като клубът завърши трети в първенството.

Каземиро беше и титуляр за Бразилия на Световното първенство това лято и общо има 91 мача за страната си.

МЛС се завърна след почти двумесечна пауза за Световното първенство, а първият мач на Интер Маями е в сряда вечер срещу Чикаго Файър. Лионел Меси и Родриго Де Пол, които помогнаха на Аржентина да стигне до финала на Мондиала, няма да играят, но се очаква в мача да дебютира Роберт Левандовски, който подписа с Чикаго това лято.

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