Филип Кръстев: Време е да се установя и да си намеря дом във футбола

Филип Кръстев говори откровено. Без клишета и без заучени фрази. В новия епизод на подкаста на Българския футболен съюз националът разкрива каква е цената на това постоянно да започваш отначало – с нови съотборници, нови треньори и нова държава. След престои под наем във Франция, Нидерландия, САЩ, Англия, Турция и България, халфът признава, че вече е дошъл моментът да намери своя истински футболен дом.

Филип Кръстев се възстановява с пълна пара

"Омръзна ми да се запознавам с нови съотборници, треньори…в телефонния ми указател не знам вече колко номера имам на хора от футбола. Ще е важно да си намеря дом във футбола и да се установя на едно място, където да поиграя известно време. А след това да напредвам по футболната стълбичка. Осъзнавам, че от много години е така и ми липсва. Работя усилено в това отношение, но е важно да е правилният за мен отбор", разказа националът по време на своето участие.



Кръстев говори открито и за решенията, за които днес би постъпил по различен начин, за пропадналия трансфер в Нант, защо престоят в Оксфорд Юнайтед не оправда очакванията му и как сбъдна една от големите си мечти по време на Лос Анджелис ФК.



Въпреки че в момента се възстановява от тежка контузия, 24-годишният национал не губи мотивация и гледа уверено към следващата крачка в кариерата си.

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