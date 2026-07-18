Невероятна история: мексиканец пази топката, с която Стоичков вкара на Аржентина - предложи куп пари

Мексикански бизнесмен предложи да плати сериозна сума на Христо Стоичков, за да може родната легенда да му отиде на гости и да подпише футболна топка в личната му колекция. А коженото кълбо в дома на Рафаел Гуера е това, което Камата прати в мрежата на Аржентина в Далас, на 30 юни 1994 г., в последния мач от груповата фаза на световното първенство. Както е известно, легендарният номер 8 дава аванс на "лъвовете" в 61-ата минута за победата с 2:0. Той се разписва след брилянтна контраатака и асистенция на Емил Костадинов, прокарвайки топката покрай световния шампион Луис Ислас.

"Христо, ти си идол за мен! Нямаш представа колко си познат в нашето семейство. Обичам те повече дори от Уго Санчес, просто ти беше по-добър. Стана голмайстор на Мондиал, спечели Шампионската лига и имаш "Златната топка", още помня как ме разплака 1994 г. на осминафинала тук, в Ню Йорк, когато с бомбен удар ни вкара гол", започна Рафаел Гуера, който живее от 35 г. в Хюстън.

"Но имам нещо свързано с теб, което е много важно за мен. Виж, това е топката, с която вкара гол на Аржентина в Далас преди 32 г. Веднага след това капитанът на Аржентина Оскар Руджери хвана топката и я изрита в публиката от яд, а тя попадна у мен. От години я пазя (б. а. - показва снимка на телефона си). Това е едно от най-ценните неща в голямата ми колекция. Моля те, ела у нас да я подпишеш! Кажи какво искаш да ти платя: билети, хотел, транспорт, аз живея от 35 г. в Хюстън, но често съм и в Мексико Сити. Моля те, кажи каква сума искаш за теб? Не се шегувам", продължи емоционалният Рафаел, който в същото време запозна жена си, децата си и останалите свои роднини с "Ел Феномена Булгаро".

"Наистина е луд твой фен", обърна се към носителя на "Златната топка" половинката му Мариана.

Голмайсторът от Мондиал'94 остана приятно впечатлен от отношението, като категорично отказа да приема каквито и да е финансови предложения. Просто сподели, че има апартамент в Маями и ако мексиканецът донесе топката там, няма да има никакъв проблем да я подпише, след което двамата си направиха снимка за спомен.

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