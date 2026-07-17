Димитър Бербатов изненада всички, ще става театрален актьор

Димитър Бербатов изненада всички с ново амплоа. Легендарният нападател на българския национален отбор и Манчестър Юнайтед ще направи своя дебют като театрален актьор с авторски моноспектакъл, с който ще тръгне на национално турне. Бербатов ще бъде сам на сцената и ще разкаже своята житейска история – от първите си стъпки във футбола до върховете, които достигна по време на впечатляващата си кариера. Спектакълът ще даде възможност на публиката да види една различна страна на бившия нападател, който през годините се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в българския спорт.

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Зад проекта стои екип от добре познати имена в българската култура. Режисьор на спектакъла ще бъде Яна Титова, а за музиката ще отговаря популярният изпълнител и композитор Владимир Ампов – Графа. Продуцент на постановката е Таня Колчакова. Националното турне ще започне на 9 септември в родния му град Благоевград и ще премине през общо 14 града в страната. Финалът на обиколката ще е в София. Така Димитър Бербатов ще пробва да замени умело футболния терен с театралната сцена. Публиката ще има възможност да чуе неговата история, разказана лично от самия него – не през интервюта, статистики и футболни спомени. Бербатов вече има опит с проекти извън футбола, след като преди години издаде и своята автобиографична книга „По моя начин“. Сега той ще направи още една голяма крачка в ново за него изкуство, този път като единствен актьор на театралната сцена.

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