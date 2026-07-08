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БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

  • 8 юли 2026 | 13:32
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От Българския футболен съюз ще изпратят официално запитване до Световната футболна федерация относно възможността Джеймс Ето'о да стане национал на България, научи Sportal.bg. Камерунецът вече навъртя необходимите пет години по родните терени, което е основно условие затова даден играч от чужда държава да може да играе за България.

Джеймс Ето'о вече може да стане национал на България
Джеймс Ето'о вече може да стане национал на България

Към момента спънка за възможността халфът на ЦСКА да облече националната фланелка е фактът, че полузащитникът игра един мач за Камерун в контролата с Уганда преди година. Според правилата на ФИФА даден играч може да смени националния отбор, който представлява, след като вече е играл за родната си държава при строго определени условия. Едно от тях е да е играл за първата страна само преди да е навършил 21 години и да не е записал повече от три срещи за първия отбор, като нито един от тези мачове да не е на световно или континентално първенство.

От БФС сега ще проверят дали приятелският мач с Уганда на 2 юни 2025 е бил под егидата на ФИФА. Ако хората на Джани Инфантино признават срещата за официална проверка, тогава според правилата Ето’о няма да има правото да играе за България, тъй като по време на мача е бил на 24 години - над 21, каквото е едно от изискванията.

Преди няколко години се появи информацията, че Бърнард Текпетей от Лудогорец също може да стане национал, но именно правилата на ФИФА спряха крилото да облече националната фланелка. Казусът бе, че играчът бе записал минути на Купата на Африка през 2017 година, което е континентално първенство и това автоматично го извади като отговарящ на условията за натурализиране.

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