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Осем български национали се показаха като разбирачи

  • 20 юли 2026 | 22:23
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Осем от футболистите от националния отбор на България познаха, че Испания ще стане световен шампион. В импровизирана анкета на Sportal.bg в дните преди старта на Мондиал 2026 почти всички от тима на Александър Димитров дадоха своята прогноза относно бъдещия световен властелин.

126 Испания 1:0 Аржентина: финал на Световното първенство

Осем от "лъвовете" се показаха като футболни разбирачи: Росен Божинов, Георги Русев, Мартин Георгиев, Патрик-Габриел Галчев, Димитър Велковски, Петко Панайотов, Кристиан Димитров и Андреа Христов. Всички те посочиха "Ла Фурия Еспаньола" и не сбъркаха.

Българската връзка на голмайстора, който донесе световната титла на Испания
Българската връзка на голмайстора, който донесе световната титла на Испания

Любопитно е, че нито един глас на "лъвовете" не отиде за досегашните световни шампиони от Аржентина, но звездата на Барселона Феран Торес свали "гаучосите" от трона и донесе втората световна титла на испанците.

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