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Компанията Fans United стана партньор на националния отбор на България

  • 24 юли 2026 | 15:08
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Компанията Fans United стана партньор на националния отбор на България

Fans United, една от водещите компании в Европа, специализирани в изграждането на дигитални платформи за ангажиране на футболни фенове, става официален партньор на националния отбор на България. Така привържениците на “трикольорите” може да очакват различни интерактивни игри с награди, като първата от тях ще стане факт още в понеделник, 27 юли.

Fans United е сред най-популярните технологични платформи, създаващи дигитално съдържание от ново поколение, насочено към глобалната футболна аудитория. Сред клиентите на компанията личат организаторите на “Златната топка”, която се връчва съвместно от “Франс Футбол” и УЕФА, както и други престижни медийни организации като A Bola и Goal.com.

“Партньорството с доказана компания като Fans United, която е сред лидерите в своя бранш, е стратегическо за федерацията по отношение на интеракцията с феновете на футбола у нас. Още в понеделник, 27 юли, те ще имат възможност да вземат участие в първата игра с награди, разработена специално за нас. Призовавам запалянковците да следят каналите на Team Bulgaria в социалните мрежи, от които ще може да научат всички детайли”, заяви Маркетинг директорът на Българския футболен съюз Пламен Петров.

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