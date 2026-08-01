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Националките до 18 години започнаха с победа на Европейското

  • 1 авг 2026 | 19:11
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Националките до 18 години започнаха с победа на Европейското

Националният отбор на България за девойки до 18 години стартира с убедителна победа участието си на Европейското първенство по баскетбол, Дивизия Б, което се провежда в румънския град Тулча. Тимът на Лилия Георгиева нямаше проблеми срещу Украйна след 91:68 в първия си мач от група B на турнира. Габриела Коцева и Деяна Станиславова дадоха тон на България с по 15 точки. Лидия Йохан Сиверио ги последва с 14 и 5 асистенции. Силвия Миленова се отчете с 11 точки и 6 борби.

Мария Мейдан бе най-резултатна за Украйна с 18 точки и 6 борби.

Девойките започнаха уверено и взеха аванс от 31:19 в края на първата част. До почивката българките увеличиха аванса си до 19 точки, с което фиксираха 51:37 в своя полза. След паузата селекцията ни в тази възраст не намали оборотите и стигна до категоричното 91:68, след като наниза общо 40 точки във второто полувреме.

Утре (2 август) от 16.00 часа българско време националките до 18 години ще излязат срещу Израел във втория си двубой от група B на Европейското първенство.

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