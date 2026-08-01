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Националите под 18 с поражение от Латвия на Европейското

  • 1 авг 2026 | 17:29
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Националите под 18 с поражение от Латвия на Европейското

Националният отбор на България по баскетбол за юноши до 18 години претърпя поражение на Европейското първенство, Дивизия А, което се провежда в Италия. В Трентино селекцията на Веселин Веселинов отстъпи пред Латвия с 81:87 в мач за разпределение на местата от 13-о до 16-о в крайното класиране.

Кристиян Занов беше най-полезен за България и оформи "дабъл-дабъл" - 22 точки и 11 борби. Калоян Колев добави 16 точки и 9 борби. Мартин Попов също стигна до двойните показатели - 13 точки и 11 асистенции. Марк Воденичарски вкара 11. Райво Кудрявцев бе най-добър за Латвия с 15 точки и 7 асистенции.

Националният отбор на България изигра силна първа част, която спечели с 25:22 с помощта на Кристиян Занов, Боян Кьосев, Андрей Михайлов и Калоян Колев. До почивката латвийците стигнаха до обрат за 45:40. След паузата националите не се отказаха и отново излязоха напред след успешни акции на Занов, Попов, Кьосев и Колев за 56:52. Съперникът отвърна и чрез серия от 18:5 отново се оказа напред след 70:61. В последните 10 минути българите сведоха пасива на състава до 3 точки - за 77:80. Латвия обаче не се огъна и направи обрат за крайното 87:81.

Тимът на България догодина ще се състезават в Дивизия Б. Утре (2 август) България ще играе срещу загубилия от срещата Словакия-Австрия в спор за 15/16-о място във финалното подреждане.

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