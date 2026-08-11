Луис Енрике: Започваме сезона със същото желание да печелим трофеи

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике заяви, че няма представа на какво ниво са футболистите му. Част от тях се присъедини към подготовката на отбора миналата седмица, а други едва вчера. Утре ПСЖ се изправя срещу Астън Вила в сблъсък за Суперкупата на Европа, който ще се проведе в Залцбург.

“Почивах си цялото лято. Свежи сме и се радваме да се завърнем. Постепенно играчите се завръщат. Започваме сезона с финал, което означава, че сме свършили добра работа миналата година. Целта ни е да се представим на ниво. Поставяме си амбициозни цели още от началото. Сега сме в различна ситуация, тъй като всички мисля, че можем отново да триумфираме. Но това е само теория. Трябва да докажем на терена, че сме на нужното ниво. Целта ни е отново да печелим, но не е лесно, историята го е показала. Искаме да надминем тези отбори, които са постигали требъл”, заяви испанецът.

❤️💙🎙️🇪🇸 Luis Enrique : « Le triplé en Champions League ? Bien sûr, on a marqué des objectifs très ambitieux dès le début et on va continuer comme ça. C'est un moment différent et là tout le monde pense qu'on peut encore gagner. Mais c'est la théorie, il faut montrer sur le… pic.twitter.com/VFbhfInfkB — Paris No Limit (@Xparisnolimit) August 11, 2026

“Миналата година беше уникална и тази също ще е. По отношение на подготовката и контролирането на натоварванията на играчите е сложно. Утре ще се опитаме да покажем най-доброто, на което сме способни, но искаме да сме в най-добрата си форма в края на сезона, не в неговото начало”, допълни той.

“Много играчи не участваха в контролите. Трудно е да се прецени кой да играе. Да спечелиш европейски трофей е важно за всеки. Ще видим какво ще предложат двата отбора. Ситуацията е сюреалистична, нямах никакви играчи. Някои футболисти се завърнаха този понеделник: французите, испанските и мароканските играчи. Бразилците и португалците се върнаха миналата седмица. Приемаме ситуацията и се опитваме да се подготвим по възможно най-добрия начин. Не знам на какво ниво ще са моите играчи утре след почивката им.

PSG-Aston Villa : « On a des objectifs très ambitieux », Luis Enrique vise le triplé en Ligue des champions

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Ако погледнете както постигнахме последните две години, успяхме да покажем развитието си във всеки мач. Ключът е да бъдеш непредсказуем за съперника и това се опитваме да направим. Ще бъде важно през целия сезон. Започваме сезона със същото желание да печелим трофеи”, каза още Луис Енрике.

Попитан за проблемите на Джани Инфантино и ФИФА, испанецът отговори: “Имам мнение, но няма да го обсъждам тук, това не е мястото. Аз съм концентриран върху моите играчи и моята работа”.

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Снимки: Imago