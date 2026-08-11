Новите попълнения на ПСЖ са в групата за Суперкупата

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике ще може да разчита на всичките си основни играчи за утрешния двубой срещу Астън Вила за Суперкупата на Европа, който ще се проведе в Залцбург, Австрия. В групата за двубоя попаднаха новите попълнения Люка Дин и Магнес Аклиуш.

На линия за двубоя е и спрягания за трансфер в Ливърпул Брадли Баркола. Той, както и другите играчи, които участваха до крайните фази на Световното първенство през лятото, се присъединиха към подготовката едва вчера. Въпреки това те са в групата за двубоя и може да вземат участие в мача срещу бирмингамци. Сред тях са носителят на “Златната топка” Усман Дембеле и световният шампион Фабиан Руис.

Le groupe de Parisiens pour la Supercoupe face à Aston Villa 🔴​🔵



#PSGAVFC pic.twitter.com/p3e5wIJaZK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago