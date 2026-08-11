ПСЖ договори първия от трите чакани трансфера

Пари Сен Жермен е постигнал споразумение с Парма за трансфера на Зион Сузуки. Според Фабрицио Романо двукратният европейски клубен шампион ще плати за японския вратар 35 милиона евро. Фабрис Хоукинс добавя, че 23-годишният страж ще подпише договор за пет години.

Въпреки че парижани възлагат много надежди на Сузуки за бъдещето, той няма да бъде в сметките на Луис Енрике за следващия сезон, тъй като испанецът ще продължи да залага на Матвей Сафонов и Люка Шевалие. Поради тази причина той ще бъде преотстъпен под наем на друг отбор. По всяка вероятност това ще бъде Ювентус, но и други клубове проявяват интерес към Сузуки, който се представи силно на Световното първенство.

Същевременно ПСЖ продължава работата по трансферите на Феран Торес и Мика Годс, които също ще се опита да финализира до края на настоящата седмица.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain agree deal in principle with Parma to sign Zion Suzuki, here we go!



Japanese goalkeeper joins for the future at fee worth €35m package. 🇯🇵



PSG consider loan for Suzuki to play regularly, Juventus will make a decision soon as top candidates. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/b5f0Lstn4M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

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