Унай Емери: Постигнахме много, но няма да спрем дотук

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери е решен да продължи да води клуба към нови върхове. Отборът от Бирмингам се готви за сблъсъка с европейския шампион Пари Сен Жермен в мача за Суперкупата на Европа, след като миналия сезон сложи край на 30-годишното чакане за голям трофей.

Вила победи Фрайбург с 3:0 във финала на Лига Европа през май, с което Емери спечели рекордна пета титла в турнира, а за клуба това беше първият голям трофей от Купата на лигата през 1996 година. Този триумф бе първият континентален успех за Астън Вила, откакто спечели Купата на европейските шампиони, побеждавайки Байерн (Мюнхен) на финала през 1982 година, а след това се наложи над Барселона, за да спечели Суперкупата.

"Вече четири години съм в Астън Вила. Доволен съм от това как реагират играчите", заяви Емери пред репортери в Залцбург. - Играчите ни следват и спазват всичко, което се опитваме да въведем като стандарти. Искаме да изградим свой собствен манталитет. Благодарни сме на играчите. Но искаме още. Няма да спрем дотук", каза още испанецът.

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Той все още търси първата си титла в Суперкупата след три предишни неуспешни опита, докато треньорът на ПСЖ Луис Енрике ще се опита да запази трофея. Вила обаче пристига в Австрия след значителни промени в състава си по време на трансферния прозорец. Халфът Юри Тилеманс се присъедини към Манчестър Юнайтед, докато Морган Роджърс премина в Челси за рекордна за Великобритания сума. Джейдън Санчо и Дъглас Луис също напуснаха отбора, а Люка Дин се присъедини към ПСЖ.

Контузиите допълнително усложниха подготовката на Емери, като полузащитникът Амаду Онана и новото попълнение Йохан Манзамби са извън строя. Въпреки отсъствията, той заяви, че амбициите на Астън Вила остават непроменени, тъй като клубът продължава да се развива както на терена, така и извън него.

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"Увеличаваме бюджета си благодарение на добрите резултати на терена и чрез продажбата на някои играчи. Астън Вила вече може да се похвали с по-добра репутация благодарение на напредъка, който постигаме. Това е огромна отговорност за мен и за играчите", каза още Емери.

Астън Вила ще бъде и без няколко ключови играчи, които участваха на Световното първенство и на които е предоставена допълнителна почивка. Защитникът на Англия Езри Конса и нападателят Оли Уоткинс, както и вратарят на Аржентина Емилиано Мартинес няма да могат да играят.

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Снимки: Imago