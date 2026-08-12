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  3. Витиня: Наясно сме, че мачът ще е много труден

Витиня: Наясно сме, че мачът ще е много труден

  • 12 авг 2026 | 05:46
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Витиня: Наясно сме, че мачът ще е много труден

Португалският халф на Пари Сен Жермен Витиня сподели очакванията си за предстоящия двубой за Суперкупата на Европа срещу Астън Вила.

„Всички знаем какво представлява Астън Вила, въпреки че сезонът едва сега започва. Винаги е трудно да се играе срещу този отбор. Спомням си реванша отпреди две години от четвъртфиналите на Шампионската лига. Беше тежък мач, особено през второто полувреме. Наясно сме колко труден ще бъде двубоят, но също така знаем, че възможността да играеш за Суперкупата не се появява често в кариерата“, заяви Витиня.

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„След Световното първенство имахме време за почивка. Сега сме готови за игра. Трябва постепенно да навлезем в сезона. В момента всичките ни мисли са насочени към мача за Суперкупата“, добави португалецът.

Двубоят ще се изиграе на стадион "Ред Бул Арена" в Залцбург от 22:00 часа.

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