Интер е близо до споразумение с Тотнъм за Джед Спенс

Според редица италиански медии Интер е напът да финализира трансфера на английския национал Джед Спенс от Тотнъм. Информация от „Гадзета дело Спорт“ сочи, че двата клуба са постигнали значителен напредък в преговорите за универсалния краен защитник. Очаква се „нерадзурите“ да сключат сделка на стойност около 30 милиона евро плюс допълнителни бонуси.

Интер търси нов десен халф-бек, който да замести напусналия Дензъл Дъмфрис, чиято освобождаваща клауза беше активирана от Реал Мадрид по-рано през трансферния прозорец.

Първоначално клубът се опита да привлече младия италиански талант Марко Палестра от Аталанта, преди той да се присъедини към Челси. Анан Халаили също беше близо до трансфер, но възникнаха проблеми по време на медицинските му прегледи.

В последно време се появиха и информации, че Интер отново е насочил вниманието си към Муса Диаби, който е свързван с клуба и в предишни трансферни прозорци.

Сега обаче италианските медии твърдят, че Спенс отново е начело в списъка с желани играчи на Интер и че има напредък в разговорите с Тотнъм.

По-рано през лятото имаше слухове за интерес от страна на Интер към английския защитник, но се предполагаше, че Тотнъм ще иска сума от порядъка на 40-50 милиона евро за 26-годишния футболист.

Според "Гадзета дело Спорт“ интересът от страна на отбора на Кристиан Киву никога не е изчезвал и "нерадзурите" са изчаквали Тотнъм да намали исканата цена. Интер също така е чакал и Роберто Де Дзерби да даде зелена светлина за напускането на играча.

🇮🇹 Djed Spence expected to join Inter Milan for €30m plus bonuses ➡️ Tottenham lower price https://t.co/VHTaWCTXa0 #thfc #coys — Sport Witness (@Sport_Witness) August 11, 2026

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