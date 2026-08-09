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Израелски национал с трансфер от Тотнъм в друг лондонски клуб

  • 9 авг 2026 | 01:15
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Израелски национал с трансфер от Тотнъм в друг лондонски клуб

Израелският национал Манор Соломон е напът да осъществи трансфер от Тотнъм градския съперник на "шпорите" Уест Хам. Според информация на авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо, двете страни са постигнали споразумение за сделката.

„Чуковете“ ще платят 5 млн лири за нападателя, като в договора са заложени и допълнителни 2 млн под формата на бонуси. Така Соломон ще продължи кариерата си на Олимпийския стадион в британската столица.

През последните два сезона 27-годишният футболист игра под наем последователно в отборите на Лийдс, Виляреал и Фиорентина. Очаква се той да премине задължителните медицински прегледи в днешния 9 август (неделя), след което да подпише своя 4-годишен договор с Уест Хям.

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