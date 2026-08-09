Израелски национал с трансфер от Тотнъм в друг лондонски клуб

Израелският национал Манор Соломон е напът да осъществи трансфер от Тотнъм градския съперник на "шпорите" Уест Хам. Според информация на авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо, двете страни са постигнали споразумение за сделката.

„Чуковете“ ще платят 5 млн лири за нападателя, като в договора са заложени и допълнителни 2 млн под формата на бонуси. Така Соломон ще продължи кариерата си на Олимпийския стадион в британската столица.

През последните два сезона 27-годишният футболист игра под наем последователно в отборите на Лийдс, Виляреал и Фиорентина. Очаква се той да премине задължителните медицински прегледи в днешния 9 август (неделя), след което да подпише своя 4-годишен договор с Уест Хям.

🚨⚒️ EXCL: Manor Solomon to West Ham, here we go! Deal agreed now and medical booked tomorrow.



£5m fixed fee, £2m add-ons to Tottenham.



All approved by #THFC, Solomon to sign a 3 year deal at #WHUFC plus option until June 2030. pic.twitter.com/i0I0oG6Wqb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google