Израелски национал с трансфер от Тотнъм в друг лондонски клуб

Израелският национал Манор Соломон е напът да осъществи трансфер от Тотнъм градския съперник на "шпорите" Уест Хам. Според информация на авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо, двете страни са постигнали споразумение за сделката.
„Чуковете“ ще платят 5 млн лири за нападателя, като в договора са заложени и допълнителни 2 млн под формата на бонуси. Така Соломон ще продължи кариерата си на Олимпийския стадион в британската столица.
През последните два сезона 27-годишният футболист игра под наем последователно в отборите на Лийдс, Виляреал и Фиорентина. Очаква се той да премине задължителните медицински прегледи в днешния 9 август (неделя), след което да подпише своя 4-годишен договор с Уест Хям.