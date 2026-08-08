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Конър Галахър измъкна Тотнъм и продължи серията без загуба на “шпорите”

  • 8 авг 2026 | 18:46
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Конър Галахър измъкна Тотнъм и продължи серията без загуба на “шпорите”

Тотнъм и Хетафе завършиха 1:1 в приятелски мач, игран при закрити врата на базата на “шпорите” в Лондон. В срещата, която се игра малко над 70 минути, испанците излязоха напред през втората част, но попадение на Конър Галахър в 69-ата минута възстанови равенството. Така Тотнъм продължи успешната си серия и досега няма загуба в контролите.

Тотнъм стартира с новите си попълнения Сандро Тонали и Ян Пол ван Хеке сред титулярите, а атаката им бе водена от Майки Мур, Ричарлисон и Матис Тел.

След нулево първо полувреме испанците бяха тези, които поведоха в резултата. В 65-ата минута Франсиско Бургос изведе добре младия Алваро Алкантара, който с удар от ждроб простреля Антонин Кински - 0:1 за Хетафе. Все пак обаче Тотнъм успя да изравни в 70-ата минута, когато Конър Галахър бе най-съобразителен, овладя топката в наказателното поле и с точен удар в ъгъла намери мрежата - 1:1.

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