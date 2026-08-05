Тотнъм започна преговори с Гакпо

Тотнъм предприема по-конкретни стъпки за евентуалния трансфер на крилото на Ливърпул Коди Гакпо. Според Фабрицио Романо клубът от Северен Лондон е влязъл в директен контакт с представилите на нидерландеца. Дали ще се стигне до подобен трансфер, зависи обаче предимно от мърсисайдци и от това дали ще успеят да привлекат Брадли Баркола.

Според информациите в Нидерландия Ливърпул ще склони да продаде Гакпо само при оферта от над 70 милиона паунда. Медиите на Острова са по-скоро на мнение, че “червените” няма да искат да се разделят с него през това лято, при положение че той може да играе и на върха на атаката и в момента е единствената алтернатива на Александър Исак за този пост, при положение че Юго Екитике ще пропусне първата половина от сезона.

Гакпо започна добре през миналия сезон, но след това не успя да поддържа високо ниво и вкара само седем гола в Премиър лийг, като добави и пет асистенции.

🚨⚪️ Tottenham are in direct talks with Cody Gakpo’s camp over possible move this summer, after approaches revealed in July.



Deal depends on Liverpool decision; doors closed back in July but now could depend on financial package/Barcola pursuit.#THFC are trying. pic.twitter.com/Soi9E1bkaL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

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