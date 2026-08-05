Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Тотнъм започна преговори с Гакпо

Тотнъм започна преговори с Гакпо

  • 5 авг 2026 | 15:29
  • 1722
  • 1
Тотнъм започна преговори с Гакпо

Тотнъм предприема по-конкретни стъпки за евентуалния трансфер на крилото на Ливърпул Коди Гакпо. Според Фабрицио Романо клубът от Северен Лондон е влязъл в директен контакт с представилите на нидерландеца. Дали ще се стигне до подобен трансфер, зависи обаче предимно от мърсисайдци и от това дали ще успеят да привлекат Брадли Баркола.

Според информациите в Нидерландия Ливърпул ще склони да продаде Гакпо само при оферта от над 70 милиона паунда. Медиите на Острова са по-скоро на мнение, че “червените” няма да искат да се разделят с него през това лято, при положение че той може да играе и на върха на атаката и в момента е единствената алтернатива на Александър Исак за този пост, при положение че Юго Екитике ще пропусне първата половина от сезона.

Гакпо започна добре през миналия сезон, но след това не успя да поддържа високо ниво и вкара само седем гола в Премиър лийг, като добави и пет асистенции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Снимката, която шокира мнозина: Дида показа цената да си професионален вратар

Снимката, която шокира мнозина: Дида показа цената да си професионален вратар

  • 5 авг 2026 | 10:48
  • 20156
  • 10
Неймар се забърка в пореден скандал и едва се измъкна

Неймар се забърка в пореден скандал и едва се измъкна

  • 5 авг 2026 | 10:15
  • 5763
  • 14
Инфантино свика извънредна среща днес

Инфантино свика извънредна среща днес

  • 5 авг 2026 | 09:44
  • 3957
  • 13
Челси вече е само на крачка от испанския защитник

Челси вече е само на крачка от испанския защитник

  • 5 авг 2026 | 09:20
  • 5377
  • 2
Предстоят още два мача от пресявките в Шампионската лига

Предстоят още два мача от пресявките в Шампионската лига

  • 5 авг 2026 | 07:49
  • 6877
  • 0
Деян Станкович: Отговорността е моя

Деян Станкович: Отговорността е моя

  • 5 авг 2026 | 07:06
  • 4196
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 2800
  • 3
Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 48254
  • 51
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

  • 5 авг 2026 | 15:42
  • 2616
  • 0
Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

  • 5 авг 2026 | 15:46
  • 3750
  • 21
ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

  • 5 авг 2026 | 07:30
  • 24442
  • 41
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 45836
  • 131