Aрсенал с неочакван опит за Кристиан Ромеро

Арсенал неочаквано е регистрирал интерес към капитана на Тотнъм Кристиан Ромеро, твърди “Ди Атлетик”. Аржентинецът почти сигурно ще напусне “шпорите” през това лято, като големият фаворит за подписа му е Атлетико Мадрид, а италианският шампион Интер също проявява интерес. Съвсем неочаквано големият съперник на Тотнъм от Северен Лондон също е проявил интерес, като от “Емиратс” са се свързали с агента на аржентинеца, за да разберат какви биха били неговите искания. При всички положения обаче “шпорите” няма да искат да продадат своя капитан на големия си враг.

Интер се договори с Тотнъм за трансфер на стойност 34 милиона паунда, но не успя да убеди самия Ромеро, който иска да играе под ръководството на Диего Симеоне в Атлетико. “Дюшекчиите” пък за момента не отравят официална оферта, тъй като преди това трябва да направят някои изходящи трансфери.

Арсенал търси нов централен защитник заради контузията на Уилям Салиба, който ще бъде извън строя за няколко месеца заради контузията, която получи по време на Мондиал 2026. Преди няколко дни излезе информация, че готвят оферта към Астън Вила за английския национал Езери Конса.

￼🚨 Atlético Madrid are in club to club talks with Tottenham for Cuti Romero.



Arsenal also made inquiries this week but Spurs prefer to sell abroad.



Atléti in talks also with player’s camp; Inter had agreed terms with Spurs but still need exits.



🎥➕ https://t.co/qAhLqKiRBL pic.twitter.com/oR5Em6nCYl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

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