Интер отново не успя да надвие Милан, българин игра в дербито в Пърт

Отборите на Милан и Интер завършиха наравно 1:1 в контролата помежду си, която се изигра в австралийския град Пърт. Федерико Димарко даде аванс на “нерадзурите” в 52-рата минута, а в 84-тата Кристофър Нкунку изравни за “росонерите” от дузпа. Така “Змията” не успя да надвие градския си съперник в осми пореден мач. Освен това в дербито взе участие родният защитник Валери Владимиров, който се появи като резерва за “Дявола” в 63-тата минута. Така той се превърна в първия българин, играл в сблъсък между двата милански гранда.

И в двата стартови състава липсваха водещи фигури, като Рубен Аморим единствено в защита пусна обичайните титуляри Фикайо Томори, Матео Габия и Страхиня Павлович, а в атака експериментира с триото Рубен Лофтъс-Чийк, Алфаджо Сисе и Франческо Камарда. Кристиан Киву пък пусна от първата минута звездите Алесандро Бастони, Николо Барела и Федерико Димарко, но също така даде шанс на играчи като Бенжамен Павар, Анди Диуф, Александър Станкович и Джамал Идрису.

📋✅ OFFICIAL STARTING XI



Milan vs Inter



🤝 Friendly Match pic.twitter.com/JWUEGLkmKs — Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) August 5, 2026

Преди началото на мача имаше специална програма, която започна с изпълнение на Nessun Dorma, продължи с кратко аборигенско представление и приключи с химните на Италия и Австралия. След това дойде и моментът за почит към починалата легенда на Милан Франко Барези. Двата тима запазиха минута мълчание в центъра на терена, а пред тях беше положена фланелка с името на великия защитник и неговия номер 6. Всички играчи на “росонерите” носеха именно такава фланелка, а на трибуните имаше специална хореография за Барези. Също така през целия двубой на екрана на стадиона стоеше негова снимка как вдига трофея в Шампионската лига, а футболистите на Милан играха с черни ленти.

A minute's silence for the great Franco Baresi. He will always remain in our hearts ❤️🖤 pic.twitter.com/Sy6lYZxsG2 — AC Milan (@acmilan) August 5, 2026

През първото полувреме “нерадзурите” имаха инициативата, но по-сериозните голови положения бяха за “росонерите”. Така в 18-ата минута Юнус Муса нацели греда при своя шут. Интер пък се активизира малко преди почивката, когато Лоренцо Ториани спаси удари на Франческо Пио Еспозито и Пьотър Жиелински. Подемът на “Змията” продължи и в началото на втората част, като тимът поведе в 52-рата минута, когато Димарко се разписа с удар отблизо след асистенция на Барела.

В средата на полувремето Аморим предприе цели осем смени, пускайки в игра Лука Модрич, Рафаел Леао, дебютанта Гонсало Рамош и Владимиров. Няколко минути по-късно Киву на свой ред извърши шест смени, като на терена се появиха играчи като Хакан Чалханоолу, Давиде Фратези и Анже-Йоан Бони. Постепенно “Дявола” се активизира и така в 83-тата минута резервата Нкунку си спечели дузпа след нарушение на влезлия от пейката Карлос Аугусто. След това именно французинът реализира изравнителното попадение от бялата точка.

На Интер му предстои ново дерби в Пърт - този път срещу Ювентус в събота, а в същия ден Милан се изправя срещу Челси в Джакарта, Индонезия.

Милан: Ториани, Томори (63’ - Ф. Терачано), Габия (63’ - Яшари), Павлович (63’ - Владимиров), Чуквуезе (63’ - Де Винтер), Фофана (63’ - Модрич), Муса (63’ - Салемакерс), Бартезаги (46’ - Еступинян), Лофтъс-Чийк (63’ - Леао), Сисе (46’ - Нкунку), Камарда (63’ - Рамош)

Интер: Х. Мартинес (70’ - Проведел), Павар (77’ - Бовио), Бисек (90' - Москони), Бастони (70’ - Аугусто), Диуф (70’ - Енрике), Барела (70’ - Фратези), Станкович (Мхитарян - 46’), Жиелински (70’ - Чалханоолу), Димарко (80’ - Майе), Идрису (46’ - Лавели), Еспозито (70’ - Бони)

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Снимки: Gettyimages