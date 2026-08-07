Аморим: Няма как да съм в Милан и да кажа, че не можем да спечелим титлата

Милан продължава подготовката си за новия сезон под ръководството на новия наставник Рубен Аморим. Утре (събота) тимът излиза в третата си контрола, която ще е срещу Челси в Индонезия от 15:00 часа българско време. “Росонерите” вече изиграха два спаринга - срещу Селтик (2:2) и Интер (1:1). След това им остава още един - срещу Манчестър Юнайтед (15 август), след което на 23 август те стартират в Серия “А” срещу Торино.

„Най-важното е да се концентрираме върху всеки следващ мач - започна Аморим на своята пресконференция. - Разполагаме със състав, способен да печели всеки двубой във всеки турнир. Ако вървим стъпка по стъпка, можем да постигнем нещо значимо. В Лига Европа трябва да вярваме, че можем да спечелим трофея, и именно това трябва да бъде целта ни. След това идва и Серия А.“

„Знаем, че ще се изправим срещу много отбори, които работят с треньорите си от дълго време, така че ще бъде трудно - продължи португалецът. - Но не мога да дойда тук и да кажа, че не можем или не искаме да спечелим първенството. Все още има много работа за вършене, защото има нов треньор и доста промени в състава. Но когато си в клуб като Милан, трябва да се бориш за титлата. Това е, което ще се опитаме да направим, като същевременно сме наясно, че класирането за Шампионската лига е от основно значение за клуба както във финансово отношение, така и като престиж. До края на сезона целта ни е да печелим всеки мач, който играем, във всеки турнир.“

Rossoneri in a new light 🔴✨



A new light. A whole new level.

Introducing the 26/27 AC Milan Third Kit.@pumafootball pic.twitter.com/5VVJZAYzEM — AC Milan (@acmilan) August 7, 2026

„Очаквам да се подобрим при статичните положения, защото това е аспект, върху който трябва да работим. Важно е също така да се изправим срещу английски отбор, защото те са много силни именно в тази част от играта. След това идва и физическата подготовка. Английският футбол е малко по-различен от италианския, но ние също искаме да израснем физически. Смятам, че в атлетично отношение ще изпитаме повече затруднения, а на този етап това всъщност е нещо положително.“

„Ще изпробваме и няколко различни ситуации и ще оценим няколко футболисти, включително Комото и Диавара. Следващата седмица ще трябва да взема някои решения. Както виждате, съставът все още е много голям и стигнахме до момента, в който трябва да събера възможно най-много информация, за да направя правилните избори.

Искаме също така нашите играчи да продължават да се представят добре с топката дори когато са уморени. Именно това е целта на предсезонната подготовка – да подготвим футболистите физически за футбола, който искаме да играем, като съчетаем тактическата работа, техническото развитие и необходимите корекции спрямо всеки съперник, защото всеки мач е различен. Смятам също, че трябва да се подобрим при играта с топка и да станем по-силни в ситуациите един на един, защото ако искаме да пресираме високо, трябва да доминираме в индивидуалните дуели.“

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Нямаме много време и не ни остават много мачове, така че трябва да ускорим целия процес. Но е вълнуващо да продължа да гледам как играе Камарда, да наблюдавам Комото и да дам игрови минути на Де Винтер, от когото очаквам много, защото смятам, че е отличен футболист.

„Повече от това да мисля за Челси, искам да видя нови неща от моя отбор и да го подготвя по възможно най-добрия начин за първия ни мач в Серия А срещу Торино. В днешно време всички искат всичко веднага, но за да се вършат нещата както трябва, е необходимо време. За съжаление, футболът не ти дава много време, така че трябва да правиш избори. Моят избор е да правя правилните неща в правилния момент.

Срещу Интер видях подобрение в сравнение с мача срещу Селтик. Трябва също така да помним, че се изправихме срещу отбор, който играе заедно от години и е печелил титлата многократно. Физически смятам, че все още изпитваме затруднения, защото играем по напълно различен начин. Продължаваме да тренираме с висока интензивност, за да достигнем физическото ниво, необходимо за футбола, който искаме да практикуваме.“

Още до първия шампионатен мач ще бъдем различен отбор с ясна идентичност. Но все още ще сме далеч от съвършенството. Това, което трябва да правим, е да печелим мачовете си, да си осигурим време и постепенно да се доближаваме до стила на игра, който искаме. Разбирам, че много хора биха искали да имат моята работа, така че трябва да се боря, за да я запазя. Разговарял съм с много легенди на Милан и те вярват в нашата работа. Сега моя отговорност е да помогна на играчите си и на клуба да постигнат успех. Именно върху това е съсредоточено цялото ми внимание.

С Чаби Алонсо имаме и нещо общо – и двамата преминахме през трудности на предишните си работни места. Пожелавам му всичко най-добро, защото не се конкурираме в нито един турнир. Нека спечели всичко, което пожелае – заслужава го. Искрено вярвам, че е изключителен треньор.

Леао, Модрич и Де Винтер и Гонсало Рамош ще играят около 45 минути. Не знам дали ще ги използвам едновременно, защото не ни остават много двубои до началото на сезона, а в същото време трябва да управляваме натоварването на всички”, завърши Аморим.

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