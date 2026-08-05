Модрич разкри какво го е накарало да остане в Милан и защо се забави с решението си

От подновяването на договора до очакванията за новия сезон и спомена за Франко Барези: хърватският полузащитник на „росонерите“ Лука Модрич говори пред „Скай Спорт“.

„Много съм щастлив, че се завърнах за новия сезон с Милан. Миналия сезон ми донесе голямо удоволствие. За съжаление, не завършихме по най-добрия начин или поне не постигнахме минималната си цел, а именно класиране за Шампионската лига. Беше малко разочароващо как приключи всичко, защото до онзи момент правехме страхотен сезон.“ С тези думи Модрич описва усещанията си няколко седмици след като поднови договора си с „росонерите“. В интервю за „Скай Спорт“ 40-годишният халф обясни трудностите в края на миналия сезон и как е преживял отсъствието си заради контузия след счупване на лявата скула: „Беше разочароващо, че не успяхме дори да влезем в ШЛ, а също и че не можах да помогна на отбора в най-важните мачове в края на сезона, когато се контузих. Затова исках да се върна и, надявам се, да направя по-добър сезон, както и да спечеля.“

По време на интервюто Модрич ясно заяви целта си с фланелката на „росонерите“ за предстоящия сезон: да печели. „Когато дойдох тук за първи път, казах, че искам да печеля с Милан и това е моята мечта. Бих искал да спечеля трофеи с Милан. Ще видим дали ще е Скудетото, или друг трофей, но това е мечтата ми. Затова дойдох тук. Не съм дошъл само за да се забавлявам и да не се тревожа за победите. Това е моята мечта и моята цел за този сезон.“

Luka Modric: “Mi sueño siempre fue ganar con el Milan. Vine aquí para eso, no para divertirme. Mi objetivo es llevarle un trofeo al Milan, ya sea el Scudetto o cualquier otro título. Nunca tuve dudas sobre la renovación.” pic.twitter.com/bm4QX6U2Kg — Milan Argentina 🇦🇷 (@MilanArg__) August 4, 2026

Решението за подновяване на договора

„Финалът на миналия сезон не повлия на избора ми. Преди всичко исках да се върна, защото се чувствах страхотно“, обясни Модрич причините за подновяването на договора си с „росонерите“. Хърватинът продължи: „Целият клуб, всички фенове ми показаха огромна обич. Бяха наистина близо до мен във всяко едно отношение и това беше първата причина, поради която исках да се върна в Милан. Освен това трябва да призная, че начинът, по който завърши сезонът, не беше това, което очаквах. Но най-вече исках да се върна заради Милан, а те отново ми показаха колко много ме искат. Все още усещам същата страст, същото желание и искам да продължа да се наслаждавам на футбола. В момента това е най-доброто място за мен и се надявам да продължа да давам на Милан това, което дадох миналата година.“

🎙️ Luka Modrić on why he waited to sign a new contract:



"I always wanted to stay for another year. I could have signed in December, but I wanted to listen to my body and understand how I felt, whether I still had the same fire.



I got the answer I expected: that I was still… https://t.co/7RRhvGDtQG pic.twitter.com/cOWtUKiQGG — Croatian Football  (@CroatiaFooty) August 5, 2026

„Исках да чуя и усетя тялото си“

Бившият играч на Реал Мадрид обясни кога е узряло решението му да остане в Милан: „Всъщност това винаги е било в главата ми през целия сезон. Можех да подпиша договора, дори подновяването, още през декември. Но не исках да го правя, защото исках да чуя и усетя тялото си, да разбера как съм, дали все още имам същия хъс, същото желание и същата страст да продължа да играя футбол. След това, когато видях желанието на клуба, на всички хора, свързани с него, да ме имат отново тук, нямах много съмнения. Защото това, което Милан ми показа, както миналата година, така и по време на Световното първенство и след сезона, е всичко, което един играч желае: доверие и обич. За мен нямаше конкретен момент, в който да съм казал: „Да, искам“. Просто исках да се чувствам добре и да разбера, че все още мога да се състезавам на това ниво, защото това беше най-важното за мен. Дали все още имах желанието и дали смятах, че мога да се състезавам на това ниво, или да повторя сезона, който направих миналата година. Това беше най-важното нещо, което трябваше да разбера. И да, както казах, все още се чувствам добре, все още усещам страст и всичко необходимо, за да продължа да играя футбол. Надявам се, че ще бъде страхотен сезон за отбора, а също и за мен.“

YA PUEDO MORIR FELIZ Y MODRIC TAMBIEN !



CUMPLIÓ EL SUEÑO



SER EL CAPITÁN DEL MILAN !



LA CINTA DE BARESI Y MALDINI pic.twitter.com/aiWkblatgd — Anfer (@anfer_or) August 5, 2026

Предстоящият сезон

„Надявам се също, че ще направим по-добър сезон, с по-добър завършек“, поясни Модрич, който иска да се реваншира през предстоящата кампания след пропуснатото класиране за Шампионската лига заради загубата от Каляри в последния кръг: „Надявам се, че ще се поучим от грешките си от миналия сезон, защото може би до мача с Лацио или с Наполи бяхме там, борейки се за титлата. След това, когато разбрахме след онази загуба, че ще бъде трудно да спечелим Серия "А", може би леко се отпуснахме и се почувствахме сигурни или уверени, че вече сме в ШЛ. Може би това беше грешка от наша страна и в крайна сметка, както казах по-рано, не постигнахме минималната цел, която беше Шампионската лига.“

🎙️ Luka Modrić on extending his Milan stay:



"I'm happy to still be here. Unfortunately, last season we failed to achieve the minimum objective of qualifying for the Champions League, which left me frustrated and disappointed.



Maybe at one point we became too confident and then… pic.twitter.com/8ze2Feqc0p — Croatian Football  (@CroatiaFooty) August 5, 2026

Усещанията на Модрич

Хърватинът говори и за първите си впечатления от новия треньор Рубен Аморим: „Все още съм малко уморен от дългото пътуване, но говорих с треньора няколко пъти през лятото и усещанията са добри, много позитивни. Надявам се, че ще бъде така през целия сезон, че ще бъдем на една и съща вълна и ще се разбираме. Вероятно той ще донесе нови идеи, ще ни каже какво иска от нас, а ние ще се опитаме да изпълним всичко, което поиска. Наистина се надявам, че можем да направим страхотен сезон.“

🎙️ Luka Modrić on new head coach Ruben Amorim:



"We spoke several times during the summer and I got a very good feeling. I hope it stays that way, that we'll remain on the same wavelength and understand each other.



He'll bring new ideas and we'll do everything he asks of us."… pic.twitter.com/HfU7NW37Ic — Croatian Football  (@CroatiaFooty) August 5, 2026

За Гонсало Рамош

Лука Модрич коментира и новото попълнение в атаката на Милан - Гонсало Рамош: „Следил съм го в клубовете, в които е играл. Той е страхотен играч, голям нападател. Може би е точно това, от което се нуждаехме и което ни липсваше в миналото. Надявам се да продължи да прави великите неща, които е правил във всички клубове. Имам скорошен лош опит срещу него, когато вкара гол срещу Хърватия“, разказа Модрич. Португалецът отбеляза в добавеното време гола, който елиминира Хърватия на Световното първенство. „Той е страхотен играч, а също и много добър човек, доколкото успях да усетя през тези дни и в мача срещу Португалия. Надявам се да донесе доста голове и много щастие на нашия отбор.“ След това той се върна към гола на Рамош на Мондиала: „През тези дни не съм имал възможност да му кажа нищо, но не искам да подхващам тази тема. Не е хубав спомен.“

🎙️ Luka Modrić on Gonçalo Ramos joining Milan:



"He's an excellent striker, exactly what we've been missing. I recently had a bad experience against him and I'd rather not go back to that because it's not a pleasant memory.



But I like everything the club is doing ahead of the… pic.twitter.com/L1eQyYxS1R — Croatian Football  (@CroatiaFooty) August 5, 2026

Новите попълнения

Халфът, роден през 1985 г., изрази задоволство от работата на клуба на трансферния пазар: „Харесва ми това, което клубът прави. На практика всички играчи от миналия сезон са тук, с няколко нови попълнения, които ще бъдат важни за нас. Липсваха ни някои трансфери и всички играчи, които пристигнаха, ще донесат още повече качество и характер на отбора, помагайки ни да постигнем целите си.“

За Рафаел Леао

„Не искам да давам съвети на Леао“, поясни носителят на „Златната топка“ за 2018 г., говорейки за португалското крило: „Рафа е достатъчно зрял, за да знае кое е най-доброто за него. Той знае колко много го обичат феновете и целият клуб. Хубаво е, че е тук. Рафа е страхотен играч. Просто трябва да работи здраво и да дава най-доброто от себе си за клуба, както винаги е правил. Може би не направи страхотен сезон: имаше много контузии, не се чувстваше добре и достатъчно силен. Но Рафа все още е голям играч и според мен, ако остане, ще бъде фантастично за нас, защото, когато е в най-добрата си форма, той е един от най-добрите играчи в света. Надявам се да е добре, да намери отново своята игра и да ни помогне да направим страхотен сезон, защото, повтарям, той е велик играч. Бих искал да го видя тук и догодина, но ще видим какво ще се случи. Както казах, той и клубът ще решат кое е най-доброто решение, но като играч, разбира се, искаш Рафа в отбора си.“

В памет на Франко Барези

В дълга част от интервюто Модрич си спомни за Франко Барези, легендата на „росонерите“, починал на 31 юли. Хърватинът заяви: „Преди всичко, бих искал да изкажа най-искрените си съболезнования на неговите приятели и семейство. Барези олицетворяваше това, което е Милан. Той беше, ако не най-великият, то един от най-великите символи на този голям клуб. Беше много скромен човек. Беше голям лидер, но водеше с пример. И да, както казах, той представляваше всичко, което е Милан, всичко, което означава Милан. Това е огромна загуба за Милан, за всички миланисти. Срещнах го, когато играх с Реал Мадрид срещу Милан в Лос Анджелис преди няколко години. Просто се поздравихме. Нямах възможност да говоря с него, но той е от онези играчи, които, когато като дете се влюбиш в даден клуб, взимаш за пример. Дори и да не е играл на твоя пост, той е от онези играчи, на които се възхищаваш и си мислиш: „Ето така трябва да се държиш“ или „Ето така трябва да се играе футбол“.

Хърватинът обясни връзката си с клуба на „росонерите“ от детството: „Винаги съм харесвал Милан от дете и следях Милан преди всичко заради Звонимир Бобан, но също и заради играчи като Барези и други велики шампиони. Както ви казах, той беше капитанът и определено беше вдъхновение за всички фенове на Милан. Но, както ви казвах, когато гледаш, дори и да си бил много малък, все пак можеш да видиш и усетиш какво представлява всеки играч и какво дава на клуба. А той беше най-доброто олицетворение на това, което е Милан.“

🎙️ Luka Modrić on dedicating the Scudetto to Baresi:



"Yes, he was a leader who didn't need to say much. Our goal this season can be to win the Serie A title and dedicate it to Baresi.



That would be extraordinary, like a dream. We'll work hard to make it happen." [La Gazzetta… https://t.co/6kXeeF1koZ pic.twitter.com/7RAoOFiOza — Croatian Football  (@CroatiaFooty) August 5, 2026

„Да победим за Барези“

Опитният футболист посочи и качествата, които са направили Барези лидер: „Виждаше се, че Барези беше преди всичко лидер чрез пример. Не говореше много. Беше много скромен. И за мен това, което го описва най-добре, е начинът, по който се завърна след операция, за да играе на финала на Световното първенство срещу Бразилия. Беше почти невъзможно да успее да се върне, а той се върна, игра и пое отговорността да бие дузпа на финала на Световното, което не е лесно. Аз съм бил в такава ситуация. Когато играеш за националния си отбор и трябва да изпълниш дузпа, не е лесно. Това говори много за него, за неговата личност и за лидерските му качества. Както казахте, той не беше шумен човек, нито такъв, който повишава тон. Беше много смирен и водеше с личния си пример. И да, това е всичко.“

Накрая, той поднови ангажимента си да печели с Милан, включително и в името на Барези: „Това може да бъде голяма цел за нас – да спечелим трофей, за да върнем нещо на Франко, за неговото наследство. Би било изключително да можем да спечелим трофей и да го посветим на Барези. Това би било нещо прекрасно и ще работим усилено, за да го постигнем.“

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Снимки: Gettyimages