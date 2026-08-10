Милан ще прати швейцарец в Лион

Италианският Милан ще изпрати Закари Атекаме под наем в Лион, твърди RMC Sport. В споразумението няма опция за постоянно преотстъпване.

По-рано в италиански медии вече се появиха предположения, че Атекаме е един от футболистите, на които в Милан няма да разчитат под ръководството на новия старши треньор Рубен Аморим. Отборът от Лига 1 ще покрие пълната заплата на 21-годишния играч по време на периода му под наем, а след това той ще се завърне на "Сан Сиро" през лятото на 2027-а.

🆕 AC Milan and Lyon have reached an agreement for Zachary Athekame to join the French club. 🤝



Loan without an option to buy. ❌



[FabriceHawkins] pic.twitter.com/fYX98sBfk5 — Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) August 9, 2026

Швейцарският младежки национал беше закупен от Йънг Бойс само преди година за 10 милиона евро, но не успя да направи солидно впечатление с екипа на „росонерите“. Той записа участие в 29 мача, като вкара 2 гола и направи 2 асистенции. Според “Скай Спорт” “росонерите” обмислят за негов възможен заместник мароканския национал Закария Ел Уахди, когото Генк оценява на 13-15 млн. евро.

🚨 Milan are considering Genk right back Zakaria El Ouahdi as a possible replacement for Athekame. Genk’s valuation for El Ouahdi is around €13-15M



[@SkySport] pic.twitter.com/BlqPVZxLzz — Milan Eye (@MilanEye) August 9, 2026

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Снимки: Gettyimages