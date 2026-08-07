Милан представи специфичен екип

Милан официално представи третия си екип за сезон 2026-27, който ще направи своя дебют на терена в утрешната контрола срещу Челси. Тазгодишният избор на „росонерите“ е доста специфичен: черна основа с флуоресцентно червени детайли, които са проектирани да реагират на ултравиолетова светлина.

A light that never fades but finds new ways to shine 🌟@pumafootball pic.twitter.com/Sqa77U76YC — AC Milan (@acmilan) August 7, 2026

Представянето беше специално организирано да съвпадне с етапа от предсезонното турне на отбора в Индонезия. Там бяха организирани различни дейности за феновете, включително среща и поздрав с някои от играчите.

Главни действащи лица на специалната среща в Джакарта бяха Лука Модрич, Страхиня Павлович, Гонсало Рамош и Алексис Салемакерс, които бяха посрещнати по невероятен начин при пристигането си. Скандирания, аплодисменти и множество телефони, готови да заснемат момента, съпътстваха събитието.

Di depan mata mintom ada lewat si Modric, Ramos, Saelemaekers dan Pavlovic😍🇮🇩 pic.twitter.com/WRAtBGcfP6 — Totally AC Milan (@TotallyACMILAN) August 7, 2026

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