Милан представи специфичен екип

Милан официално представи третия си екип за сезон 2026-27, който ще направи своя дебют на терена в утрешната контрола срещу Челси. Тазгодишният избор на „росонерите“ е доста специфичен: черна основа с флуоресцентно червени детайли, които са проектирани да реагират на ултравиолетова светлина.
Представянето беше специално организирано да съвпадне с етапа от предсезонното турне на отбора в Индонезия. Там бяха организирани различни дейности за феновете, включително среща и поздрав с някои от играчите.
Главни действащи лица на специалната среща в Джакарта бяха Лука Модрич, Страхиня Павлович, Гонсало Рамош и Алексис Салемакерс, които бяха посрещнати по невероятен начин при пристигането си. Скандирания, аплодисменти и множество телефони, готови да заснемат момента, съпътстваха събитието.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google