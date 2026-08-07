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Милан представи специфичен екип

  • 7 авг 2026 | 14:35
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Милан представи специфичен екип

Милан официално представи третия си екип за сезон 2026-27, който ще направи своя дебют на терена в утрешната контрола срещу Челси. Тазгодишният избор на „росонерите“ е доста специфичен: черна основа с флуоресцентно червени детайли, които са проектирани да реагират на ултравиолетова светлина.

Представянето беше специално организирано да съвпадне с етапа от предсезонното турне на отбора в Индонезия. Там бяха организирани различни дейности за феновете, включително среща и поздрав с някои от играчите.

Главни действащи лица на специалната среща в Джакарта бяха Лука Модрич, Страхиня Павлович, Гонсало Рамош и Алексис Салемакерс, които бяха посрещнати по невероятен начин при пристигането си. Скандирания, аплодисменти и множество телефони, готови да заснемат момента, съпътстваха събитието.

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