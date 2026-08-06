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  3. Аморим вече разбра ДНК-то на Милан, вярва бивш играч на клуба

Аморим вече разбра ДНК-то на Милан, вярва бивш играч на клуба

  • 6 авг 2026 | 13:44
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След само няколко мача на сметката си новият наставник на Милан Рубен Аморим получи похвали от бившия играч на клуба Сержиньо. Някогашният бразилски национал, който поддържа силна връзка с клуба чрез Фондация Милан и "Милан Легенди", коментира очакванията към португалския специалист в интервю за вестник "Ла Стампа".

„Той вече показва, че разбира ДНК-то на този клуб. В Милан не е достатъчно само да играеш и не е достатъчно само да печелиш. Трябва да се стремим да практикуваме атрактивен футбол, защото това е, което всички очакват. Милан, който познавам, има определен манталитет и винаги иска да бъде главен герой във всеки мач“, заяви Сержиньо, който се надява Милан да доминира в Италия и Европа.

„Вярвам, че в началото на всеки сезон е важно да се поддържа позитивно и конструктивно отношение. Миналият сезон се разви както се разви, но сега е редно да очакваме нещо повече, особено ние, феновете. Естествено, включвам се в тази група. На първо място, мисля за класиране за Шампионската лига. Но се надявам отборът да намери своя баланс и отново да бъде главен герой, не само в италианското първенство, но и в Европа“, добави той.

Преди официалния дебют срещу Торино (23 август) в Серия А Милан ще се изправи срещу Челси (8 август) и Манчестър Юнайтед (15 август) – повторна среща на Рубен Аморим с бившия му клуб – в контроли.

Аморим: Важно е, че не загубихме, но трябва да се подобрим във всичко
Аморим: Важно е, че не загубихме, но трябва да се подобрим във всичко
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