Аморим вече разбра ДНК-то на Милан, вярва бивш играч на клуба

След само няколко мача на сметката си новият наставник на Милан Рубен Аморим получи похвали от бившия играч на клуба Сержиньо. Някогашният бразилски национал, който поддържа силна връзка с клуба чрез Фондация Милан и "Милан Легенди", коментира очакванията към португалския специалист в интервю за вестник "Ла Стампа".
„Той вече показва, че разбира ДНК-то на този клуб. В Милан не е достатъчно само да играеш и не е достатъчно само да печелиш. Трябва да се стремим да практикуваме атрактивен футбол, защото това е, което всички очакват. Милан, който познавам, има определен манталитет и винаги иска да бъде главен герой във всеки мач“, заяви Сержиньо, който се надява Милан да доминира в Италия и Европа.
„Вярвам, че в началото на всеки сезон е важно да се поддържа позитивно и конструктивно отношение. Миналият сезон се разви както се разви, но сега е редно да очакваме нещо повече, особено ние, феновете. Естествено, включвам се в тази група. На първо място, мисля за класиране за Шампионската лига. Но се надявам отборът да намери своя баланс и отново да бъде главен герой, не само в италианското първенство, но и в Европа“, добави той.
Преди официалния дебют срещу Торино (23 август) в Серия А Милан ще се изправи срещу Челси (8 август) и Манчестър Юнайтед (15 август) – повторна среща на Рубен Аморим с бившия му клуб – в контроли.