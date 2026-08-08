Аморим: На прав път сме за началото на сезона, но ще трябва да намалим състава

Наставникът на Милан Рубен Аморим изрази увереност, че тимът му е на прав път в подготовката си за новия сезон въпреки днешната тежка загуба с 0:3 в контролата с Челси. Той също така призна, че в следващите дни ще намали броя на играчите в неговия състав.

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“Знаехме, че щеше да ни бъде малко трудно, но искаме да подлагаме нашите играчи на такива предизвикателства. Съперниците ни знаят как да се бранят като тим, да играят един срещу един и да пресират високо. Не бива да пресираме по подобен начин срещу отбори като Челси, но сме тук, за да се подготвим за първия официален мач през сезона и да дадем увереност на играчите ни. Също така имаме доста млади футболисти в тима, като сме на прав път да поставим отбора в позиция да спечели първия си официален двубоя от кампанията. Разбира се, че този мач беше важен за подбора ми на състава. Тепърва ще вземем някои решения относно играчите ни. Последните две седмици бяха доста позитивни, но имаме голям състав. Ще трябва да изберем с кои играчи да продължим, като ще го направим през тази седмица.

🗣️ Amorim to @SkySport:



“We knew that we would suffer against them [Chelsea] but we wanted to make our players play such games. They know how to defend as a team, play 1v1s and press high. Against teams like Chelsea we shouldn’t press the way we did but we are here to prepare… pic.twitter.com/gPcLkvlIEe — Milan Eye (@MilanEye) August 8, 2026

Срещу Торино ще имаме силен състав. Не знам какво ще се случи на трансферния пазар, но със сигурност няма да настоявам за нови попълнения след една загуба. Много съм доволен с играчите, с които разполагам. Просто трябва да се подобрим. Поисках двама футболисти (Гонсало Рамош и Марио Хила - б.р.), а клубът направи всичко необходимо, за да ги привлече в кратки срокове. Имаме наистина добри играчи, включително младите такива, като ще бъдем готови за откриващия ни мач през сезона”, коментира Аморим след днешната среща.

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Снимки: Gettyimages