Рууни: Гьокереш е трансферът на сезона

Уейн Рууни определи Виктор Гьокереш като най-добрия трансфер на сезон 2025/26 в Премиър лийг, позовавайки се на преобразяващото въздействие на нападателя в Арсенал. Бившият капитан на Манчестър Юнайтед похвали шведския нападател за решаващата му роля в успешната кампания на лондончани за титлата, след като той премина на "Емиратс" от Спортинг през лятото.

В своя подкаст по BBC след края на сезона, Рууни отличи Гьокереш, когато беше помолен да посочи най-впечатляващия трансфер на годината. Той заяви: „Мисля, че Виктор Гьокереш. Гранит Джака беше брилянтен за Съндърланд, но вижте какво донесе Гьокереш на Арсенал; то е точно това, от което се нуждаеха.“

След няколко пропуснати възможности през последните сезони, Арсенал най-накрая си върна титлата във Висшата лига, слагайки край на 22-годишното чакане за най-голямата награда в английския футбол.

Основен фактор за този успех беше пристигането на Гьокереш, чието присъствие добави ново измерение към атаката на Микел Артета.

Снимки: Gettyimages