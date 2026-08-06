Арсенал и "Емиратс" продължават сътрудничеството си с нов дългосрочен договор

Английският футболен клуб Арсенал официално обяви, че е удължил дългогодишното си партньорство с авиокомпанията "Емиратс". Новият договор ще продължи до 2033 година, затвърждавайки едно от най-стабилните сътрудничества в съвременния футбол.

Според условията на споразумението логото на "Емиратс" ще продължи да стои на предната част на фланелките на мъжкия и женския отбор на „артилеристите“. Освен това авиокомпанията запазва правата си върху името на стадиона на клуба, който ще продължи да се нарича „Емиратс Стейдиъм“, както и върху тренировъчните екипи.

Въпреки че финансовите параметри по сделката не бяха официално оповестени, се предполага, че стойността ѝ е около 50 милиона паунда на година. Сътрудничеството между двете страни датира от 2006 година, когато Арсенал се премести на новото си клубно съоръжение.

Подновяването на договора идва в изключително важен момент за клуба, който през миналия сезон спечели титлата във Висшата лига. Като част от партньорството ще продължат и съвместни инициативи като предсезонния турнир „Емиратс Къп“. В тазгодишното му издание Арсенал ще посрещне Борусия (Дортмунд) в неделя.

„Спечелването на Висшата лига е невероятно горд момент в историята на нашия клуб и такъв, който принадлежи на всички, свързани с Арсенал“, заяви в изявление изпълнителният директор Ричард Гарлик.

„Емиратс" е неразделна част от този успех, като е редом с нас през цялото това пътуване и споделя определящите моменти, предизвикателствата и успехите, които са оформили нашия клуб през последните две десетилетия.“

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