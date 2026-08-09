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Арсенал веднага показа Бруно Гимараеш пред феновете

  • 9 авг 2026 | 17:37
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Ден след трансфера си последното засега попълнение на Арсенал Бруно Гимараеш имаше късмета да бъде представен веднага пред привържениците на клуба на “Емиратс”. Закупеният за 75 млн. паунда от Нюкасъл полузащитник излезе на стадиона на полувремето на двубоя срещу Борусия (Дортмунд) в днешния следобед.

Гимараеш веднага беше бурно аплодиран от десетките хиляди по трибуните.

“Ще се боря като войн, ще дам всичко за този клуб до самия край”, обеща щастливият национал на Бразилия.

Той обаче не взе участие в мача с германския съперник.

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