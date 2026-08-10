Воинът, който ще вдъхне свежест на Арсенал

Бразилският национален халф Бруно Гимараеш беше представен пред феновете на Арсенал преди неделната загуба от Борусия Дортмунд с 2:3 в турнира "Емирейтс Къп", след като финализира трансфера си от Нюкасъл за 75 милиона британски лири, предаде ДПА. 28-годишният футболист, който подписа четиригодишен договор, подсилва полузащитата, в която вече се открояват имена като Деклан Райс, Мартин Йодегор, Микел Мерино, Мартин Субименди и Еберечи Езе.

Арсенал веднага показа Бруно Гимараеш пред феновете

"Може да се види незабавната реакция", заяви Артета пред клубния сайт, след като Гимараеш беше посрещнат топло от феновете."Мисля, че той се описва като воин. Смятам, че е воин с изключителни качества, както и с интуиция, лидерски качества и харизма, които ще ни помогнат и наистина ще вдъхнат нещо различно в отбора. Мисля, че той ще мотивира всички в отбора и това е точно типа играч, от който се нуждаем", каза испанският специалист.

След като три поредни сезона завърши на второ място, Арсенал сложи край на 22-годишното си чакане за титлата във Висшата лига през миналия сезон, като освен това достигна финалите в Шампионската лига и купата "Карабао".

Бруно Гимараеш: Пропуснатата дузпа ми причини най-голямата болка в живота ми

Гимараеш наблюдава мача срещу Дортмунд, като голът на Итън Нванери и дузпата на Виктор Гьокереш не бяха достатъчни, за да предотвратят поражението. Самуеле Инасио, Константинос Карецас и Жоан Гаду отбелязаха головете за отбора от Бундеслигата в Лондон. Арсенал обаче спечели предварително договорената серия от дузпи с 5:4.

Втора поредна загуба за Арсенал преди сблъсъка с Манчестър Сити

"Е, разочарован съм, че загубихме мача", заяви Артета, който даде на капитана Йодегор първите му минути в предсезонната подготовка след Световното първенство и ще посрещне обратно целия си състав в понеделник. "Мисля, че имаше някои слаби моменти, в които не се представяхме по обичайния си начин, особено при статичните положения, в защитните действия и в синхронизацията, в които обикновено сме много ефективни. Имаше и някои много, много положителни атакуващи комбинации, големи шансове, някои от които не доведоха до нищо заради последния пас, въпреки че играчите бяха напълно свободни. Но като цяло съм разочарован, защото човек иска да печели мачовете във всеки контекст, а днес не успяхме да го направим", завърши Микел Артета.

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Снимки: Imago